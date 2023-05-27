國民黨總統參選人侯友宜27日晚間到高雄岡山享溫馨參加「董事長開講」粉絲見面會網路直播節目，這也是侯友宜宣布參選總統後，高雄首場對外開放的造勢晚會。（林瑞益攝）

國民黨總統參選人侯友宜27日晚間到高雄岡山享溫馨參加「董事長開講」粉絲見面會網路直播節目，這也是侯友宜宣布參選總統後，高雄首場對外開放的造勢晚會。（林瑞益攝）

國民黨總統參選人侯友宜27日晚間到高雄岡山享溫馨參加「董事長開講」粉絲見面會網路直播節目，這也是侯友宜宣布參選總統後，高雄首場對外開放的造勢晚會，侯友宜向群眾保證，他若當總統，將集中力量拚治安，並讓公務員升遷制度公開透明，讓他們不受政治干預、保持行政中立，尤其軍警公教人員生活得到保障，讓他們有尊嚴的生存。

侯友宜表示，他要跟大家說一個很重要的觀念，治安不是第一線警察的事，而是從政者重中之重的大事，這樣才能全力捍衛人民得以安居樂業，政府有責任 把力量集中，解決治安的問題，社會才會安定進步，經濟也才會好，不這樣做國家怎會發展、進步？

侯友宜指出，他只有1個理念，軍警、公務員一定要保持行政中立，當時前總統陳水扁推動警察精英入黨，民進黨也邀他去選舉，但他都沒參加，因為警察必須行政中立，全心全意守護人民安全。

侯友宜說，看現在的治安真的只能搖頭，政府都用政治方式看治安，不重視專業，且政治人物跟槍擊案、詐騙案都有關係，這叫警察要怎麼做？高層不應該常在犯罪集團底下跑、黑金勾結，將帥無能只會累死三軍。治安不是警察單一單位的事，犯罪預防勝於犯罪偵查，不要等犯罪發生、被害人被害了才在抓人。犯罪只要鎖定犯罪工具，犯罪就會降，他之前說過好多年的汽機車強制紋身烙碼、錄影監視系統政府都不做，要降低犯罪率很簡單，就看政府要做不做而已。

另外，現在的犯罪集團很多都是年輕人，這簡直是國難，政府對治安的認識都不夠清楚，除了低薪還有很多原因，大家如果生活安定能賺錢，就能減少很多詐騙案件，不只騙錢還殺人，這社會艱苦人很多，他會找時間把治安整體作法好好向人民報告。

最後，侯友宜認為，政府單位就是要用對的人做對的事，不要用政治的方式處理事情，他向大家保證，若我當選總統，一定會集中力量拚治安，讓公務員升遷制度公開透明，讓大家保持行政中立，不受政治干預，尤其要讓軍警公教人員生活得到保障。人民安居樂業大於政客操作及明辨是非對錯是他一生中最重要的堅持。