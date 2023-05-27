112年全國大專院校定向越野錦標賽暨全國排名賽，27日在南投縣中興新村舉行，男子好手賴賢鴻在大專錦標賽男子組勇奪4連冠，中正大學則獲團體組冠軍。

本屆賽事除了大專男、女組和菁英男子組，也有10至70歲的級別和樂齡組兩人組，分39組進行，不同以往在學校、公園進行，改在中興新村的社區舉行，為開放空間，主要道路上有車輛通行，人行道上也有行人，同時有幾個打卡點的設計特別隱密，對參賽選手是項考驗，很多的成績因此受到影響。

國立中正大學賴賢鴻在大專男子公開組以18分鐘拿下冠軍，締造個人在大專錦標賽4連冠的紀錄，賽後坦言：「拿到4連冠，有些突然！」賴賢鴻並說：「最近跑步能力有提升，這對定向越野很有幫助，我上半年的目標就是拿大專錦標賽冠軍，下半年畢業後增加長跑的訓練，希望能取得世大運的參賽資格。」

在賴賢鴻獲得大專男子公開組冠軍、同校女子選手江品宣獲得女子組亞軍的幫助下，中正大學獲得本屆大專錦標賽團體組的冠軍；國防大學派出23名選手參賽，在大專一般組和公開組的成績也不錯，獲得團體亞軍。