受惠人工智慧（AI）晶片強勁的需求，美國半導體廠輝達（Nvidia）近日股價漲至歷史新高。方舟投資（Ark Investment）創辦人伍德（Ark Investment）旗下旗艦ETF今年初清倉輝達，如今因錯過這波160%的狂飆盛宴掀起話題，伍德表示，他考慮的是AI晶片的週期性風險。

外媒報導，伍德已破壞式創新的投資策略獲得亮眼績效，因此有「科技股女股神」的稱號。伍德旗下旗艦ETF「ARK創新主動型ETF」（ARKK）今年1月清倉輝達，殊不知錯過市值暴增5000億美元的漲勢。

面對市場質疑，伍德解釋，針對輝達，她考量到幾個因素，「當聽到有關GPU或其他任何東西短缺，我開始考慮到週期性問題。」

伍德說，在AI領域的晶片生產中，輝達面臨的競爭日益激烈。她提到特斯拉、Meta和谷歌（Google）母公司Alphabet等企業都已經開始自研晶片。

雖然ARKK出脫輝達持股，但其他基金ARKW和ARKF仍持有輝達股份。提到捨棄輝達的決定時，伍德表示內部並未遇到太大反彈，只是多數人還沒發現另一套策略。

此外，伍德還稱讚Meta在AI領域的戰略。只是她旗下基金沒有投資Meta。