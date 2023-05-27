35歲這一年，你過著什麼樣的人生？美國加州一名男子做出了與絕大多數人完全不同的抉擇。他移居夏威夷叢林，住在自己蓋的樹屋，完全不外接水電，自種吃食，矢志回歸大自然、盡力保護環境，每月唯一固定支出就是不到台幣800元的上網費用，有如現代泰山。

綜合英國《地鐵報》、美國《紐約郵報》報導，現年35歲的勞勃（Robert Breton）原本在北加州擔任超市收銀員，他對大自然無限嚮往，2011年起擇荒郊野外而居，經常開車遊走全美各地，要尋找一處完美地點蓋房子自住。

美國男子從加州移居夏威夷，住在自己建造的叢林樹屋，過著受到大自然環境圍繞的生活。

2020年勞勃決定遷居夏威夷叢林，「逃離現代環境，追求夢想人生」。他用TikTok帳號每月收入存下的款項2萬9850元（約新台幣91.8萬元），買下一處面積4分之1英畝（約0.1公頃）非農業土地，不用重型機械整地，靠一己之力花了2年蓋出一幢小屋，離地1.7公尺，建物長寬各4.26公尺，樓高共6公尺。買地款項來自TikTok帳號每月收入累積。

這幢2021年完工的2層樓小屋絕不簡陋，有洗槽、迷你冰箱、書架、沙發床，闢設廚房、起居室，還有個當作臥室的閣樓，他形容這棟樹屋「很好住、很美、機能俱全」。屋頂可接雨水存入一只容量達300加侖（約1136公升）的蓄水池，雨水在此過濾之後輸往屋內水管，水龍頭扭開就能出水。

勞勃在此過著由夏威夷州原始叢林動植物圍繞的生活，一償宿願。他自稱「不接水電的泰山」（off-grid Tarzan），靠社群平台帳號與自創的營養補充品公司賺錢。他的TikTok帳號超過84萬人追蹤，經常鼓勵粉絲像他一樣脫離朝九晚五生活方式，「回歸最基本生活需求，欣賞自然之美」。

這位現代泰山並非過著原始生活，樹屋裡有熱水可用，也有電視機、筆記型電腦、電話，電力來自屋外架設的2片太陽能板，電力達400瓦，足供照明、煮食、上網等用電所需。為與粉絲分享日常生活，他也使用網路，月付25美元（新台幣768元）租用4G網路路由器，可連接8哩（約13公里）遠的行動電話基地台訊號。

勞勃還蓋了溫室與戶外浴廁，就在「主屋」旁邊。溫室用來種植蔬果供自己食用，包括青豆、綠花椰菜、甜菜、萵苣、胡蘿蔔、甘藍菜、番薯，偶爾會走路1小時到附近鎮上買些穀物與其他物資。戶外浴廁功能俱全，有洗臉盆、洗衣機、馬桶、淋浴間，用的當然是雨水。

勞勃回想住進樹屋之初的確不太適應，「不能叫披薩外送，沒人幫我收垃圾或送信來」，但他逐漸體會到人類應多多思考各自製造多少垃圾、消耗多少水資源。如今他對於搬到夏威夷之前的「文明生活」毫不留戀，會以這種方式度過餘生。