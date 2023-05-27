懷孕對許多人來說是喜事一件，不過一名孕婦痛訴，老公聲稱擔心她被婆婆欺負，貼心地要她回娘家安胎，結果懷孕6個月，老公來探視的次數寥寥無幾，後來她突然收到陌生訊息，才知道這段期間老公讓小三住進家裡，知情的婆婆還選擇視而不見。

原PO在《匿名公社》發文表示，婚前老公就表明不喜歡孩子，沒想到後來老公變卦，突然說想要生孩子，而原PO也順利懷孕，老公聲稱，擔心她住在家裡會被婆婆刁難「保不住孩子」，因此貼心地要原PO回娘家安胎。

「懷孕6個月，老公來看我不到5次」。原PO每次和老公抗議，都被以工作加班為由打發，還說想要賺錢買房子，給母子倆一個家。但讓原PO崩潰的是，日前突然有陌生女子瘋狂傳來訊息，直說「我不想破壞妳們的婚姻」，原PO一問才知道，老公已出軌一年，為了把小三帶回家溫存，才設計讓原PO回娘家安胎。

原PO崩潰表示，這一切婆婆全看在眼裡，卻完全裝作沒事一樣，還是小三突然良心發現，她才知道一切是老公的陰謀，「我自己都覺得好笑，呵呵！果然媽媽爛兒子也一樣爛」。

對此，網友紛紛留言，「小三哪是有良心，是故意說給妳知道，要妳自動退出」、「感覺整件事是三個人串通好的」、「婆婆知情不報，想必婆媳關係惡劣」、「先別衝動，收集好證據，拿錢再走人」、「家務事PO上網一律建議離婚，結案」。