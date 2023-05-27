國民黨總統參選人侯友宜假日力拼選舉，今明兩天侯友宜整天待在高雄，今( 27 )日下午先在高雄市黨部出席見面會，晚間侯友宜參加「董事長開講粉絲見面會」。侯友宜談即過去擔任警政署長，曾受前總統陳水扁邀請入民進黨、參選縣市長，但他拒絕參選，堅持在中央服務，而馬英九在總統任內，也全力協助當時是警大校長的侯友宜建設新的大樓和宿舍。對於兩位前總統，侯友宜一直很感恩，能夠讓他在中央發揮所長，為國家、社會都能夠奉獻志業。

侯友宜表示，過去他擔任警職時長與同仁說，「守護我們的國家至上」，因為警察、軍人都要保持行政中立，以國家至上為原則來捍衛中國華民國。

侯友宜談起過去陳水扁擔任總統時，推動「警察菁英入黨」，而民進黨也曾邀請他到故鄉嘉義和其他地方參選縣市長，但他全部都拒絕。侯友宜表示，因為警察要把國家放第一，要行政中立，「全心全意守護人民的安全」。

侯友宜也說，過去他在擔任警察大學校長時，就想改善自己的母校，建設新的偵查與鑑識科技大樓，以及換新體技相關設施，並整修學生宿舍。侯友宜說，當時的總統馬英九聽到這些計畫，二話不說就點頭、願意全力支持，這三棟大樓現在都還在使用，培養出很多優秀的警官。

侯友宜說，對於陳水扁、馬英九兩位總統的照顧，他一直都保著感恩的心情，感謝兩人願意讓他在中央發揮所長，能為母校培養優秀警力，在國家、在故鄉都能夠奉獻志業，都是要好好感謝的人。