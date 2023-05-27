立法院昨三讀通過「公職人員選舉舉罷免法部分條文修正草案」，曾犯洗錢防制法者，終身不得參選，高雄市前議員陳致中政治生涯恐就此中斷。前總統陳水扁連兩天高喊「死諫」，晚間他再度發文，提到今是7年來第一次握到蔡英文總統的手，「比起那一位有溫度多了」；雖沒說是誰，但是外界解讀「那一位」就是賴清德。

陳水扁晚間再度臉書發文指出，靜宜大學法律系教授林淑雅的告別式，阿扁以凱達格蘭學校創辦人身分與祭。

他說，1999年總統候選人阿扁到蘭嶼，與原住民部落代表簽署《原住民族與台灣新政府的新夥伴關係》協定，就是出自林淑雅的倡議推動。20年前陳師孟教授受委籌設凱達格蘭學校，當時工作小組大約5人，林淑雅是創校校長陳師孟的得力助手，也是創校元老。

他指出，媒體報導總統蔡英文親自到林淑雅靈前頒褒揚令，離去前還特別到阿扁面前，兩人不只打招呼，還「哈拉」了幾句。事實是，蔡總統主動跟阿扁握手，並表達關懷慰問之意。這是七年來的第一次，阿扁感受到了，比起那一位有溫度多了！