桃園市112年度原住民族歲時祭儀布農族射耳祭（Malahtangia）活動今日在平鎮民俗文化公園登場。桃園市長張善政出席表示，布農族射耳祭是布農族朋友年度最重要的歲時祭儀之一，透過傳統祭典祈求上天保佑狩獵豐收、平安，並展現部落的團結與勇氣，盼原民朋友們藉傳統歲時祭儀多交流、共享布農族傳統文化。

張善政指出，如今都會區原住民朋友已無狩獵行為，但布農族朋友藉由射耳祭，充分展現獨特文化特色，今年度歲時祭儀活動共計11場次，許多原民活動將陸續展開，儘管原住民族朋友離開原鄉在都會區工作，但都會區仍持續舉辦原住民族歲時祭儀活動，保存原住民族的文化傳統，希望讓族人瞭解各自的文化根源及特色，也有助促進桃園的族群和諧。

布農族射耳祭包括獵前槍祭、火祭燻槍、射耳儀式、分肉與祭骨儀式等流程。（桃園市政府提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市原民局長陳姿伶表示，桃園市原住民族人口數高達8萬多人，其中布農族人口數為5023人，布農族射耳祭更是布農族每年最獨特的祭典，祭儀過程包括獵前槍祭、火祭燻槍、射耳儀式、分肉與祭骨儀式等流程，祈求獵獲豐富、家族興旺，而祭典不僅考驗族人的技能與力量，也是傳承布農族文化和精神的重要方式，未來市府將全力支持原住民族文化持續傳承，讓傳統文化祭儀在都會區得以傳揚保存。