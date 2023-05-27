基隆一位陳姓職業司機是家中經濟支柱，努力工作卻很少關心自己血糖控制，已罹患糖尿病20多年。近期因陳先生在監理站視力檢查卻無法通過，回醫院檢查才發現兩眼已因再度長期「黃斑部水腫」，視力嚴重受損。

陳先生3年前就因視力下降就醫，被診斷為兩眼「糖尿病黃斑部水腫」，經兩眼各3次眼內藥物注射治療，自覺視力回復便未再回診追蹤。本次又再度復發，經多次眼內藥物注射治療，視力雖然稍有改善，但已大不如前。

糖尿病黃斑部水腫治療前（上圖）、後（下圖）之光學相干斷層掃描（OCT）比較。治療後中間水腫明顯減少。（基隆長庚醫院提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆長庚醫院表示，據國民健康署統計，台灣每10名成人就有1位罹患糖尿病。糖尿病患最常見的併發症就是糖尿病視網膜病變，其中10分之1會併發糖尿病黃斑部水腫，為視力受損最重要的原因之一。

長庚醫院說明，黃斑部位於視網膜中心，負責看清事物及顏色分辨的主要區域。而糖尿病會引起視網膜微小血管損傷，導致液體滲漏，當黃斑部組織積聚過多液體，便會膨脹水腫進而影響視力，如不及時治療，可能造成永久性視力受損。抽菸、高血壓、血脂異常等，也都可能導致視網膜微小血管損傷，增加糖尿病黃斑部水腫風險。

基隆長庚醫院眼科楊嶺醫師指出，糖尿病黃斑部水腫的早期症狀包括視力模糊或影像變得暗淡，建議糖尿病患應每年定期進行視網膜篩檢。平時如有任何視力變化，應立即找眼科醫師進一步檢查，發現越早治療效果越好。

目前治療黃斑部水腫主要使用眼內藥物注射方式，可選擇抗血管生長因子(Anti-VEGF)或類固醇，各有優缺點。若注射療效不佳，或水腫不在黃斑部中心區域，也可使用視網膜雷射治療。如果合併視網膜前膜拉扯，也可考慮玻璃體切除手術。

由於糖尿病黃斑部水腫的注射藥物價格較高，有些嚴重病患甚至需較多次的注射。但好消息是自今年2月開始，健保署已通過增加眼內注射抗血管生長因子藥物給付數量，在確認治療有效的前提下，每眼共可申請針數上限由原來的8針增加到14針，大大減輕患者的經濟負擔。

楊嶺醫師表示，有些病患往往治療幾個月後，以為視力已經進步或穩定，就不再回診追蹤治療，然而病情可能已在不知不覺中再次加重，待多年後再回來時，視力已經受到嚴重不可逆的損害。

楊嶺醫師提醒，糖尿病黃斑部水腫是一種嚴重的眼病，幸而在現代醫學技術的幫助下可以被有效地治療。早期發現、持續治療、長期追蹤、良好的血糖血壓控制，是預防視力受損的重要方法。