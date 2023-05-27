大陸環球網報導，美國前國務卿季辛吉27日百歲誕辰，適逢他的專著《論中國》中文版出10周年紀念版，季辛吉特別新增序言，論述中美關係的歷史癥結和未來走向。季辛吉認為，「美中之間的衝突並不是命中註定的，也不是雙方樂見的」。季辛吉表示，在美國和中國之間建立「戰略互信」「也許依然是一個長遠的願望」，但關心美中關係的美國人和中國人應為實現這一目標而努力。

季辛吉新增序言寫到，華盛頓與北京之間的分歧常常源於雙方歷史和觀念的差異，「中國從主權和穩定的角度審視諸如人權這樣的問題，而美國則從襲自歐洲和啟蒙運動的普世價值角度詮釋這些問題。」季辛吉表示，自《論中國》出版以來，以上分歧以及兩國公眾輿論的分野進一步加深，「雙方的信念逐漸造成隨後的現實」。「於是，美國和中國沿著一條衝突道路走下去。」

盡管如此，季辛吉強調，美中之間的衝突並不是命中註定的，也不是雙方樂見的。在核武器和高科技時代，美中兩國兵戎相見的代價與戰勝果實的大小完全不在一個量級上。與此同時，當今世界面臨著一些不可避免的共同戰略目標，比如緩解氣候變化、防止核擴散、管理人工智慧的演變。

自1971年7月作為時任美國總統尼克森的國家安全顧問首次踏上中國土地以來，季辛吉始終關注中國，並期待中美關係能夠向前發展。在中美關係逐步走入低谷的過去幾年中，季辛吉頻繁發聲，呼籲兩國加強互相理解，妥善管控分歧，努力推動雙邊關係朝著有利於世界和平與進步的方向發展。

在《論中國》十周年紀念版新增序言中，季辛吉指出，「外交政策是可能的藝術。10年前，我對在美國和中國之間建立『戰略互信』的可能性進行了思考。這也許依然是一個長遠的願望，但現在就應著手為兩國的戰略互信奠定基礎。對各自核心利益的共同理解和持續的對話構成了這一基礎。」

「2022年11月，美中兩國元首在印尼峇里島的會晤朝著這一目標邁出了建設性一步。關心美中關係的美國人和中國人應為實現這一目標而努力。」季辛吉表示。

《論中國》是季辛吉唯一的中國問題專著，他在書中系統闡述了關於中國以及中美關係的見解。該書於2011年在美國上市，中文版於2012年出版。