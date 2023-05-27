國民黨總統參選人侯友宜26日在淡江大學演說時，將淡水阿給講成阿「ㄐ一ˇ」引發各界討論，對此，侯友宜表示，時間久了很多人都忽略這項美食，但在他口誤講阿「ㄐ一ˇ」以後，大家反而注意到「淡水阿給」這項美食，達到另種行銷的效果。

侯友宜26日出席淡江大學大眾傳播系40週年系慶，上台致詞提到淡水發展時指出，淡水過去有三寶，包括阿給、魚酥、鐵蛋，而現在淡水再加入輕軌、淡江大橋、碼頭演火，帶動淡水區域發展，但他說阿給時卻口誤講成阿「ㄐ一ˇ」，引起討論。

對此，侯友宜27日晚間到高雄岡山享溫馨參加「董事長開講」粉絲見面會解釋，淡水有3項好吃的東西，一個是淡水阿給，一個是鐵蛋，還有魚酥，時間久了其實很多人都忽略這幾項美食，但在他講阿「ㄐ一ˇ」以後，大家就會特別注意「淡水阿給」這項美食，口誤反而達到另一個行銷的效果，他也邀大家到新北淡水吃阿給。

另外，先前侯友宜參加網路節目時，稱謝龍介落選是「台南人沒眼睛」，引發爭議，侯友宜27日晚間也在「董事長開講」節目上向謝龍介誠懇道歉，他也獲得謝龍介原諒。