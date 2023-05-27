民進黨主席、總統參選人賴清德日前在政治大學演講時表示，台灣應該做的其實都做了，但兩岸情勢變化的責任不在台灣。媒體人吳子嘉表示，賴清德的說法只是在甩鍋，民進黨沒有對戰爭的消弭做出一丁點的努力，這是最可惡的一件事情。
吳子嘉今(27日)在《董事長開講》粉絲見面會中表示，2024選舉主題是「戰爭與和平的選擇」。經過蔡政府執政7年以來，兩岸關係陷入停止交流，沒有對話。中共每天在我們西南空域不停的以飛機巡弋。
吳子嘉接著指出，兩岸關係越來越緊張，結果賴清德告訴我們，該做的都做了，兩岸情勢變化的責任不在台灣，假設他這句話是對的，最後的結果是由全國2300萬同胞承擔，還有所有跟大陸做生意的台商要承擔。若賴清德的話是成立，我們要面臨可能戰爭的風險。
吳子嘉點出，一個有為的政府，它的責任就是要幫我們解決問題。賴清德的說法只是在甩鍋，民進黨沒有對戰爭的消弭，做出一丁點的努力，這是最可惡的一件事。而賴清德的態度，跟總統蔡英文是一樣的，甚至於更惡劣，在選舉初期，他就定義，兩岸交流失敗的責任，全推給大陸。
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