林嘉俐與聾父母的勵志生命故事，近期搬上螢光幕大愛劇場《早點回家》，今（27）日她出席公益講座，與同樣出生聾家庭的演員廖曉彤對談。林嘉俐透過兒時照片，分享小時候跟聾父母一起生活的恐懼，她提到家庭出遊的照片中爸媽都很開心，唯獨她表情充滿恐懼，「因為爸媽邊拍照邊發出『奇怪的聲音』，我都會嚇到流眼淚。」

林嘉俐的成長故事被拍成戲劇，鼓勵聾家庭。（大愛提供）

廖曉彤一直到高中都隱藏自己是聾人家庭的身份，除了父母發出怪聲讓她覺得丟臉，連爸媽送便當到學校，她都要求他們把便當留在原地，等人潮散去，自己才去拿。她從小擔任爸媽與外界的溝通橋梁，有被迫長大的感覺；林嘉俐則說以前很不喜歡擔任父母的「翻譯」，回憶有次爸爸的客戶打電話來，劈頭就說：「妳是啞巴的女兒。」讓她很受傷。

廖曉彤發起「聲音藏在」計畫，為聾朋友打造演唱會。（大愛提供）

2人都是從表演過程中才開始理解聾人家庭，而對父母懺悔。林嘉俐說聾人的心都很敏銳，希望透過戲劇給聾人家庭力量。廖曉彤認為現在比手語已經成自然且很自在，還創辦「聲音藏在」，舉辦聾人音樂會。