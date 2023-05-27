男星吳奇隆和大陸女星劉詩詩因戲相識相愛，結婚7年育有1子「步步」，近年他戲劇作品減少，大多時間當「最帥奶爸」外，也轉型上一些實境秀節目，展現不同面向的他。最近吳奇隆在節目《追星星的人》大秀「一字馬」好身手，52歲的他筋骨還是如「小虎隊」時期一樣軟Q，讓現場其他來賓都看呆。

吳奇隆今（27日）在微博發文，宣傳他參與的旅遊類實境秀節目《追星星的人》，最後一集內容是大家在海邊玩耍，他也捨不得地說，「今晚收官留一些紀念」，還點名香港大咖男星林峯，問他什麼時候才來跟他一起「追星星」；而節目官方微博還加碼，曬出吳奇隆在衝浪板上劈腿「一字馬」，輕輕鬆鬆完成高難度動作讓其他人驚呆。

吳奇隆輕輕鬆鬆展現一字馬，讓全場來賓看呆。（圖／摘自《摘星星的人》）

其實吳奇隆成為藝人以前，曾是台灣三年柔道與跆拳道冠軍，還入選國家培訓隊，身手了得，所以筋骨軟Q，一字馬對他來說只是小意思，過去他也常常在戲劇作品或演出直接劈腿；如今52歲的吳奇隆沒敗給歲月，隨便就能展現真功夫，連網友都大讚，「四爺還是那麼帥」、「在海上也能劈，太強了吧」、「每次看都覺得吳奇隆怎麼不會老」。

不過，吳奇隆在2021年拍攝電視劇《我的砍價女王》後，就沒有新的影視作品，雖然他成為綜藝節目固定嘉賓，但粉絲都很期待他早日回歸戲劇圈。