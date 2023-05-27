桃園市元智大學2023年畢業典禮今晚登場，今年元智畢典主題為「啟航」，象徵年輕學子的初心將成為燈塔，引領自己通過它，在耀眼銀河下準備啟航。桃園市張善政市長親臨致詞，今年校方也邀請管理學院傑出校友、唯賀國際餐飲總經理吳家德，分享人生經驗，元智大學校董事會董事長徐旭東也蒞臨畢業典禮，恭喜畢業生完成人生重要里程碑。

今年元智大學畢典主題為「啟航」，象徵年輕學子的初心將成為燈塔，引領自己通過它，在耀眼銀河下準備啟航。（元智大學提供／蔡明亘桃園傳真）

張善政表示，恭喜畢業生從辦學優異的元智大學畢業，未來將站穩事業起跑點，他也分享自身3段人生經驗，勉勵畢業生勇於接受挑戰、運用科技發揮所長、珍惜與師長同學的情誼，並祝福所有畢業生鵬程萬里。

張善政首先分享他的人生經歷，包括拿到博士學位後任教台大、任職於宏碁與Google，後續入閣擔任政務委員、科技部長、行政院副院長及院長等過程，接續在院長卸任後擔任假日農夫、現在擔任桃園市長的過程。他認為，不能過於安於現狀，勉勵畢業生勇於接受新挑戰，考驗自身的能力，豐富自己的人生閱歷，善加運用人生每一分鐘。

張善政提到，他在求學期間一心想將科技及土木工程結合，而如今科技日新月異，尤其近期人工智慧蓬勃發展，不論主修領域為何，每個人都受到新科技的影響，未來可能見證科技為生活帶來的莫大改變，因此必須持續關注科技發展，並致力運用科技發揮所長，成為獨領風騷的領頭羊，鼓勵畢業生結合現代科技，在專業的領域中發光發熱。

張善政也談及過去在宏碁任職期間，因執行「電子化資訊管理中心」專案而與大學同學重聚、一同合作完成的經驗，進而指出大學的同學、師長可能會是未來職涯的貴人，希望畢業生珍惜過去在元智大學與師長、同學間相處的緣分，未來彼此都有機會成為事業上最好的夥伴。

元智大學校董事會董事長徐旭東蒞臨畢業典禮致詞勉勵畢業生。（桃園市政府提供／蔡明亘桃園傳真）

徐旭東表示，畢業是重要里程碑，現今是國際化的年代，要有世界級的想法及看法，必須要努力再努力。元智大學朝最國際化大學邁進，除了擴大招收外籍生外，更要營造國際化友善環境，他提醒畢業生，要感謝身邊的親人及師長。

元智大學校長廖慶榮於畢業典禮致詞。（桃園市政府提供／蔡明亘桃園傳真）

元智大學校長廖慶榮指出，元智培養出來的畢業生具備卓越、務實、宏觀、圓融的精神，受企業和學術界肯定，期許畢業生將元智精神持續傳承並發揚光大。他期勉畢業生要成為可靠的人，首先要誠實負責，秉持做實事精神，誠實、務實、踏實地面對問題，解決問題；第二是信守承諾，在與人相處過程中，要養成守信、守時、守法、守分、守密原則；第三要全力以赴，對於要做的事情，要訂定高標準，不僅是盡力就好，而是要全力以赴；第四要穩重可靠，可靠是非常重要的人格特質，不管在順境或逆境都要堅定不可動搖。

廖慶榮提醒畢業生，當事業有成要貢獻社會、回饋母校，也祝福畢業生們鵬程萬里，以十足的信心迎接下一階段的挑戰。

吳家德也向畢業生分享3件事，首先是分數與排名都是一時的，慈悲與善良才是永恆的，不管畢業成績與分數多少，都只是數字而已，追求慈悲與善良的人生，會讓人過得更快樂幸福；第2件事，學習是場馬拉松競賽，出社會才是學習的開始，要找到自己熱愛的領域去投入，投入才能深入，做自己熱愛的事會異常興奮，學習成效也事半功倍；第3件事為用熱情驅動世界，用人脈幫助別人，擁有熱情讓人生更快樂，也更能回顧過去，活在當下展望未來。期待畢業後，都能常懷感恩的心，回饋母校，當一位快樂又有智慧的元智校友。

今年元智畢典秉承傳統，由畢業生演唱自創曲《追到畢業前》。（桃園市政府提供／蔡明亘桃園傳真）

今年元智畢典秉承傳統，由畢業生演唱自創曲《追到畢業前》，這首歌以rap形式呈現，歌詞以男女戀人的口吻敘述著在元智度過的4年校園生活與學習點滴，無論是男女間的愛情或是同儕好友情誼，歌詞中都充滿濃濃的純真情感與美好回憶。

桃園市元智大學2023年畢業典禮今晚登場，今年元智畢典主題為「啟航」。（桃園市政府提供／蔡明亘桃園傳真）

元智大學表示，每年元智畢典傳統「煙火秀」登場，在夜空中絢爛繽紛的煙火，點亮屬於畢業生航向人生旅程前最美麗的銀河夜空，願這個夜晚的璀璨奪目，成為畢業生們啟航人生旅程的美麗開始，鼓勵每位畢業生以自己的燈塔航向指引，在各行各業中發光發熱。