以色列名模卡琳鮑曼（Karin Bauman），22歲時患上厭食症，她和病症抗爭10多年，近日因肺炎感染病情惡化，住進重症監護室，當時她的體重只剩23公斤，而她在23日不治身亡，享年35歲。

《以色列時報》（The Times of Israel）報導，卡琳鮑曼22歲患上厭食症，10多年來大部分時間都在接受治療，不過近日病情惡化，住進重症監護室，最終在23日過世。以色列婦女進步部長戈蘭在推特發文，遺憾表示「我為已故的鮑曼的去世感到悲傷，她在過去的十年裡勇敢地面對著可惡的厭食症。」

כואבת את פטירתה של קארין באומן ז״ל שהתמודדה בעשור האחרון בגבורה ובאומץ עם מחלת האנורקסיה הארורה.



שולחת תנחומים מעומק הלב לאמה שטיפלה בה במסירות אין קץ ולכל משפחתה ויקיריה.



נערות ונשים יקרות, שמרו על עצמכן ובעיקר תאהבו את מי שאתן - לא משנה מה החברה או כלי התקשורת מכתיבים לכן.… pic.twitter.com/t5ttge1Qdp — May Golan מאי גולן (@GolanMay) May 23, 2023

其實，卡琳鮑曼出身在時尚界和模特界都很有名的家庭，她的4個姊妹過去都是模特兒，而她曾在以色列全國青年選美比賽中獲得第2名，17歲開始當模特兒。

不過因為職業的關係，卡琳鮑曼對於身材管理相當在意，而她也開始控制體重，最後飲食失調，22歲時患上嚴重的厭食症，而這之後卡琳鮑曼也持續接受治療，不過狀況仍沒有好轉，還嚴重到要換腎，而她因為尾骨沒有脂肪，不能坐著會很痛，也不能自己起身去洗手間，會頭暈摔倒，甚至牙齒也掉光。

10多年來反覆經歷嘔吐、疼痛、住院、輸液等，讓卡琳鮑曼2022年決定終止治療，並在寫給母親的信中表示，「我厭倦了，不能再戰鬥了，我在生活中經歷夠多的困難，我認為是時候放棄了」。