以色列名模卡琳鮑曼（Karin Bauman），22歲時患上厭食症，她和病症抗爭10多年，近日因肺炎感染病情惡化，住進重症監護室，當時她的體重只剩23公斤，而她在23日不治身亡，享年35歲。
《以色列時報》（The Times of Israel）報導，卡琳鮑曼22歲患上厭食症，10多年來大部分時間都在接受治療，不過近日病情惡化，住進重症監護室，最終在23日過世。以色列婦女進步部長戈蘭在推特發文，遺憾表示「我為已故的鮑曼的去世感到悲傷，她在過去的十年裡勇敢地面對著可惡的厭食症。」
其實，卡琳鮑曼出身在時尚界和模特界都很有名的家庭，她的4個姊妹過去都是模特兒，而她曾在以色列全國青年選美比賽中獲得第2名，17歲開始當模特兒。
不過因為職業的關係，卡琳鮑曼對於身材管理相當在意，而她也開始控制體重，最後飲食失調，22歲時患上嚴重的厭食症，而這之後卡琳鮑曼也持續接受治療，不過狀況仍沒有好轉，還嚴重到要換腎，而她因為尾骨沒有脂肪，不能坐著會很痛，也不能自己起身去洗手間，會頭暈摔倒，甚至牙齒也掉光。
10多年來反覆經歷嘔吐、疼痛、住院、輸液等，讓卡琳鮑曼2022年決定終止治療，並在寫給母親的信中表示，「我厭倦了，不能再戰鬥了，我在生活中經歷夠多的困難，我認為是時候放棄了」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。