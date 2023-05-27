特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）去年以440億美元收購推特後，便終止前公關公司Joele Frank合約，Joele Frank周五（26日）向法院提出訴訟，要求推特支付約83萬美元（折合新台幣約2500萬）的欠款。

外媒Business Today報導，Joele Frank指出，推特於被收購後三周，也就是去年11月16日終止合約，欠下的款項包括6張未兌付單據，以及推特法律訴訟向馬斯克發出的傳票費用。馬斯克尚未對此回應。

從2015年1月以來，Joele Frank一直是推特公關公司。值得一提的是，推特被收購後，不再設有公關部門，曾經用「大便」的表情符號，回應有關訴訟的評論請求。

在馬斯克收購推特，緊接著宣布大幅削減成本開支後，除了Joele Frank的訴訟以外，總部業主、供應商及顧問都對推特提起訴訟，要求推特支付欠款，此外，推特還遭到前高階主管，其中包括前CEO亞格拉沃（Parag Agrawal），他們稱推特未能履行償還100萬美元的義務。