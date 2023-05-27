綜藝天王吳宗憲育有3名女兒跟1名兒子，其中大女兒吳姍儒跟室內設計師老公所生的兒子「小初一」已滿2個月。享受含飴弄孫樂趣的他，今(27日)更新貼文，上傳抱著可愛外孫的合照，寫下「最簡單的快樂」，有孫萬事足的模樣，讓大批粉絲看得都被融化了。

吳宗憲27日在社群平台快樂寫下：「哈哈。人生。最簡單的快樂。大寶貝的小寶貝」，並首度曬出祖孫合照，可見臉上掛著大大笑容的他，一手托住外孫的屁股，一手輕輕放在外孫的頭部位置，抱小孩的姿勢相當專業，而外孫也相當乖巧，趴在吳宗憲的身上不會亂動，還睜著雙眼看著阿公，模樣超級可愛。

蔡秋鳳、蕭淑慎、柯大堡等藝人都被小朋友融化，其中黃國倫留言稱讚：「最帥氣年輕的阿公」，黃小柔則說：「幸福的時光」，粉絲們也紛紛回應：「最幸福的少年阿公」、「能夠做到爺爺都不簡單」、「超可愛的，依偎在阿公懷裡」、「抱嬰兒眼神都溫柔了」、「恭喜憲哥再得一寶貝孫」、「圓滿的人生！！好幸福！」

先前吳姍儒生兒子「小初一」時，吳宗憲大手筆包了200萬紅包，開玩笑要女兒再生一胎，不過其實他說過比較想要女嬰，對吳姍儒表示：「如果是生兒子，就是包100萬」，讓吳姍儒吃醋地說：「我生的男生明明比較大隻」，不過雖然吳宗憲話是這樣說，但感覺得出只要是孫，不論生男生女都是寶，寵孫至極。