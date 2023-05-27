傳承百年綠茶技藝的黃文雄（左四）及引進袋茶包裝先驅的謝堉均（右四）由農委會主委陳吉仲（左三）親自頒發茶產業貢獻獎。（茶改場提供／蔡明亘桃園傳真）

花蓮蜜香紅茶推手魏清河（右二）、台灣採茶機械化推手柯賢鉎的家屬（右三）及布球束包機發明者陳清鎮的家屬（左三）由行政院政務委員張景森（右四）及農委會副主委陳駿季（左一）頒發茶產業貢獻獎。（茶改場提供／蔡明亘桃園傳真）

全國學生盃創意茶飲競賽，最佳人氣王票選活動由國立仁愛高級農業職業學校許家甄（左二）及江家恩（右二）2位同學獲獎，由茶改場長蘇宗振（右三）及大葉大學觀光餐旅學院院長李世傑共同頒發（右一）。（茶改場提供／蔡明亘桃園傳真）

台灣特色茶推廣區於埔心公園辦理，現場邀請百大青農與在地青農共同推廣與行銷台灣好茶。（茶改場提供／蔡明亘桃園傳真）

行政院農委會茶業改良場歡度120周年場慶暨機關開放日，該場創立於1903年，迄今已有雙甲子歷史，扮演台灣茶業研發先驅與產業推動重要角色，是全台唯一茶產業研究的專責機構。今年度場慶活動主軸為「台茶薪傳越雙甲、智動科研布新局」，茶改場積累兩甲子的研發量能，兼顧產業鏈結與推動，成功推出多項茶業科技新技術，藉由場慶活動演繹新研發智慧茶葉製程與創新科技等具體成果，讓與會佳賓耳目一新。

農委會主委陳吉仲指出，茶改場於今年7月後將轉型為「茶及飲料作物改良場」，茶、咖啡及所有飲料作物都是該場管轄範圍，將浥注經費興辦茶區灌溉工程、農機具補助加碼及擴大國內外茶葉行銷活動；另已從今年元旦起，公告台灣國產茶葉都須登錄溯源，杜絕不肖商人用進口茶混充國產茶亂象。

農委會副主委陳駿季表示，茶改場120周年期間與業界共同努力，開創茶產業光輝前程，未來將持續結合歷史文化，並運用最新創意，創造更高價值的下一個甲子。

茶改場長蘇宗振指出，由美國奧瑞岡大學、日本森町教育委員會、法國歐洲植茶協會、瑞士日內瓦中文學校及小旺萊文化協會等舉辦國際茶會，藉由品評台灣特色茶作為跨國界的交流，推廣台灣茶文化，並聯合祝賀茶改場兩甲子生日快樂，因茶結緣而延續多國情誼，有助提升台灣茶業國際能見度。

蘇宗振說明，今年是「速萃暨多元滅菌加工室」及「茶業展示館」2場館進行揭牌啟用及剪綵儀式，其中茶改場導入食品高壓加工技術，其技術核心為茶葉可於常溫下快速萃取，減少加熱能源消耗，並保持茶葉原有的風味，且能快速滅菌及延長保存時間等特點。

蘇宗振說，目前已成功開發高壓茶飲及冰淇淋等產品，這技術未來期能多元應用於其他國產農特產品。此外，該場彙集資料，由現有老建物（紅茶工廠）活化規畫再利用，建置的「茶業展示館」，讓參訪人士有如踏入時光迴廊，回顧台灣茶產業發展歷史軌跡。

茶改場進一步說明，為舒緩缺工及積極引進智慧省工低碳排技術，首次對外展示智慧製茶生產線，自茶菁進入茶廠生產線後，藉由影像辨識其老嫩度及再經由智慧控制萎凋程度，接續進行殺菁、揉捻與乾燥作業一氣呵成，極符合安全省工智慧化的產業趨勢。

另外，首次亮向的沉浸式教育體驗，藉由觀賞影片讓遊客身歷其境悠遊於特色茶區享受茶山美麗景緻，以上技術可應用茶園導覽、茶園栽培技術、農機教學及茶葉製程教學等。

蘇宗振說明，茶改場對台灣茶產業發展有功人士公開表揚，今年遴選6位茶產業傑出及特殊貢獻獎得主，包括花蓮蜜香紅茶的推手魏清河、傳承百年綠茶技藝的黃文雄、引進袋茶包裝先驅謝堉均、布球揉捻機發明者陳拍收、布球束包機發明者陳清鎮、台灣採茶機械化推手柯賢鉎。感謝他們對台灣茶產業發展與促進地方經濟繁榮的奉獻與貢獻。

此外，茶改場邀請全國學生盃創意茶飲得獎選手進行現場展演，凸顯高中職及大專校院學生對茶的理解及新創意，最佳人氣王票選活動由國立仁愛高級農業職業學校許家甄及江家恩獲獎，獨得2萬元獎金。

另為增加與消費者互動機會，特別選在鄰近茶改場的埔心公園規畫台灣特色茶推廣區，有來自7縣市、11個茶區百大青農分享自家好茶，現場搭配風味輪說明，讓民眾可充分了解不同茶類品質特色，進而輕鬆選購自己喜好的好茶。

茶改場說明，今年度配合農業部成立，茶改場將轉型為「茶及飲料作物改良場」，而對台灣茶產業於極端氣候、農業勞動力下降、消費族群偏好轉變及國人對品質及安全需求增加等多重因素影響下極需轉型，未來在科技研發與產業輔導面向上，將導向健康、安全及快速即飲的「次世代健康茶飲」為目標，讓茶及飲料作物朝多元化蓬勃發展，為茶改場開啟下個百年盛世奠基。