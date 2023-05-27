桃園市一名52歲賴姓婦人，26日下午前往平鎮區環南路一間銀行辦理匯款，由於賴女臨櫃填單時神情慌張，面對行員的關懷提問也虛與委蛇應付，行員察覺有異，立即通報員警到場協助，經過員警及行員不斷的勸說，才及時成功阻詐。

平鎮警分局宋屋派出所長鄒安晴表示，家住中壢的賴婦，日前在網路上結識一名自稱住在加拿大的王姓投顧老師，聲稱加密貨幣是未來市場趨勢，可以趁早投資虛擬幣賺取高額獲利，並表示自己也因此獲利百萬，賴女以為自己找到發財方法，不疑有他準備將積蓄投入致富。

於是賴女就拿著存摺及印鑑跑到銀行，準備將帳戶裡的100萬元全數投入，但在填寫匯款單時，因為神情慌張，面對行員的關懷提問也隨意地敷衍應付，讓承辦行員察覺有異，行員除了技巧性拖延時間外，也趕緊通知警方到場協助，一起加入勸說賴女的行列。

起初賴女仍是深信不疑，甚至怪罪行員妨礙她投資發財，員警除了向賴女解釋詐騙集團利用「假投資」詐騙案例外，行員也解釋歹徒是為了不讓被害人察覺，所以才會特別要求被害人在銀行打烊前夕前往匯款 ，讓被害人察覺遭詐後也無法止付，這時賴女才了解自己是遇到詐騙，賴女也不斷的感謝行員及警方熱心的協助，才能幸運的保住積蓄。