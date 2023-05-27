國民黨總統參選人、侯友宜27日到高雄參加活動，被問到跟前高雄市長韓國瑜、鴻海創辦人郭台銘有沒有安排見面？侯友宜表示，和他們都是好朋友，大家也都能同心同力，為台灣這塊土地向前行，絕對沒問題。

主持人27日在《董事長開講》粉絲見面會網路直播節目中問到，侯友宜跟韓國瑜、郭台銘有沒有安排見面的計畫？侯友宜回應說，他見過前總統馬英九，見過好多歷任的行政院長，當然和韓國瑜、郭台銘都是好朋友，大家都能同心同力，為中華民國、為台灣這塊土地，向前行，這絕對沒問題。

主持人再追問「一定會見面？」侯友宜強調，一定會同心向前行 ，大家會好好打拚，顧我們這塊土地，所以絕對沒問題。

現場觀眾則提問，2024總統大選三腳督，國民黨要用什麼勝選機制來取勝？侯友宜舉例表示，美國南北戰爭時，有人問當時的總統林肯，禱告希望上帝站在北軍這一邊，南軍的人也在禱告，希望上帝站在南軍這一邊。那麼上帝會站在北軍、還是南軍那一邊？林肯回答說，他不能禱告上帝站在哪一邊，但是他要自己尋求禱告，希望他能夠站到上帝那一邊。

侯友宜接著表示，大家都是選民，你們最大。國家要進步，選民來支持，並不是叫選民做什麼，而是要跟選民站在一起、跟人民靠在一起，這是唯一的勝選方式。