親子操作瞄子射水體驗。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

親子共同參與防溺宣導。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

炎夏將至，學生期待快樂放暑假，隨著夏日水上活動頻率增加，桃園市消防局第三大隊新坡分隊為加強學生水上活動安全觀念，27日配合觀音高中暨附設國中部園遊會活動，與千餘名國、高中學生進行防溺、防火及防範一氧化碳中毒宣導，加強學生戲水安全觀念及居家防災常識，讓學生們能快樂平安度過美好暑假。

新坡分隊表示，這次活動生動活潑，讓學生在充滿歡快園遊會氛圍中，學習防溺、防火及防範一氧化碳中毒安全觀念，防溺強調「防溺十招，救溺五步」，教導學生戲水選擇有救生設備及人員之合法場所，並留意周邊環境及身體狀況良好，若發現有人溺水，不要貿然下水搶救，應依循「救溺五步」，所謂救溺五步為「叫叫伸拋划」，「叫叫」是大聲呼救及呼叫119、「伸」是利用竹竿等延伸物救援、「拋」為拋出繩索、救生圈等漂浮物、「划」是利用划船救援。

防火宣導則強調居家用火用電安全，並宣導火災避難「小火快逃、濃煙關門」原則；防範一氧化碳中毒則強調宣導使用燃氣熱水器應注意「環境通風」、選擇「正確安裝型式及位置」。

新坡分隊長吳興黌表示，這次除了防溺防火宣導外，更安排消防車射水靶體驗活動，吸引學生廣大迴響，射水靶射水需要控制瞄子穩定射擊方向，將水靶裝滿水才算成功，除讓學生體驗消防員救火辛勞外，也盼藉此讓有興趣從事消防職業的高中學生，多一項就學管道選擇，這次宣導活動也吸引許多學生詢問就學資訊，希望能對觀音高中莘莘學子生涯規畫有所助益。

第三大隊大隊長簡慈彥表示，暑期將至，提醒學生戲水及居家安全，以預防教育方式防患未然，扎根防災教育，提升市民生命財產安全的保障。