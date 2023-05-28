堪稱AI領域領頭羊的繪圖晶片龍頭輝達，財報報喜激勵股價噴發，助那指上周續寫漲勢。但投資人瘋搶的不只有輝達，微軟、臉書母公司Meta、谷歌母公司Alphabet等科技股，也因搭上AI題材股價狂飆。輝達在AI熱潮加持下，上周股價飆漲25％，公司市值逼近1兆美元，今年來股價累計狂漲167％，居所有標普500成分股之冠。

除AI狂潮推波助攔，美國債限談判瀰漫即將達成協議的樂觀情緒，聯準會料放慢升息步伐，今年的美股，彷彿又回到2022年前科技股帶動的10年多頭行情。

G Squared Private Wealth投資長格林 （Victoria Greene）受訪表示：「市場又開始聚焦大型科技股。你無法否認AI的潛力，你無法否認這類公司的獲利實力。」

今年初科技業陷入裁員和削減成本的低潮，Meta、Alphabet、亞馬遜、微軟等矽股巨頭，因去年營收和股價受創，相繼傳出削減人力的噩耗。

不過新創公司OpenAI的生成式AI聊天機器人ChatGPT去年問世後，在全球颳起旋風。ChatGPT的最大金主微軟不僅在多項產品導入此技術，並推出自家的聊天機器人。

網搜龍頭谷歌也投入AI戰場，開發聊天機器人Bard與ChatGPT一較高下。比起成為錢坑的元宇宙，Meta執行長祖克伯（ Mark Zuckerberg）現在更熱衷向股東交代AI的發展進度。