25日傳出白宮與共和黨的債限協商即將達成協議，包括提高31.4兆美元債務上限及限制聯邦支出2年。而美國財長葉倫26日針對違約大限日有新說法，將先前警告的6月1日往後推遲到6月5日，給了府會債限談判較多喘息時間。

美國總統拜登26日樂觀表示，債限協商就要達成協議。共和黨眾議員雖認為達成協議在即，但也提醒仍有爭議尚待化解。

像領取聯邦補助者的工作要求，成了26日兩黨談判的癥結點。領取補助者若未失能或無家人要撫養，共和黨堅持須強制工作，但遭民主黨反對。

Horizon Investments投資長萊德納（Scott Ladner）指出：「所有跡象指向債限協議即將達成，美股反彈格局可望持續，但萬一周末過後協議落空，或以某種方式破局，我們周二早上醒來恐面臨相當可觀的損失。」美股29日（周一）逢陣亡將士紀念日休市一天。

26日道瓊工業指數收漲328.69點或1％，報33,093.34點。標普500指數收高1.3％，收在4,205.45點。那斯達克指數終場漲2.2％，以12,975.69點作收。

周線方面，那指周漲2.5％連續5周收紅，標指周漲0.3％，惟道指周跌1％收黑。

費城半導體指數26日勁漲6.3％，過去2個交易日累漲超過13％。

AI熱潮加持下，IC設計大廠邁威爾（Marvell）宣布AI相關年營收可望倍增，26日股價大漲32％。搭上ChatGPT順風車的繪圖晶片龍頭輝達（NVIDIA），繼25日股價狂噴24％後，26日再漲2.5％，市值達9,600億美元。

聯準會（Fed）偏好參考的通膨指標─核心個人消費支出（PCE）物價指數26日出爐，4月年升4.7％高出預期。

Bel Air Investment Advisors總裁薩德金（David Sadkin）表示：「我們依然面臨通膨且利率仍高，在聯準會收手停止升息前，對市場來說始終是個威脅。」

根據CME FedWatch工具，交易員預期Fed在6月例會升息1碼的機率60％，高於數據公布前的40％。