美國國民兵空軍後備部隊測試中心（Air National Guard-Air Force Reserve Command Test Center）與第174攻擊聯隊及第556試驗與評估中隊合作，於阿拉斯加艾爾森空軍基地（Eielson Air Force Base）進行北方之刃演習（Northern Edge 2023），測試死神無人機（MQ-9）升級後的衛星通信能力。

第174攻擊聯隊及第556試驗與評估中隊合作。（美國空軍）

據美國空軍官方新聞稿27日報導，死神無人機是一種遠端駕駛飛機，主要用於情報、監視和偵察（ISR）任務，飛透過這一次衛星通信（SATCOM）升級，升級後的死神無人機幾乎可以在世界上任何一個角落的美國基地執行即時情監偵任務。

升級後的死神無人機能夠傳輸和接收的數據和頻寬增加了一倍以上，而傳輸延遲時間減少10倍。（美國空軍）

升級過後的衛星通信系統可以實現長距離上傳輸數據和通信。它能夠以高空飛行並持續長時間，偵查用的電子眼可以提供關於對手位置、動向和活動的即時情報。

專案計劃經理納斯塔斯少校（Ryan Nastase）表示：「這次衛星通信升級將能實現死神無人機，從南極到北極之間都能夠進行作戰，同時該機型能夠傳輸和接收的數據和頻寬增加了一倍以上，而傳輸延遲時間減少10倍。」說道。

憑藉升級後的衛星通信能力，MQ-9可以繼續現代化，整合更先進的感應器，這些感應器需要更大的頻寬。此次升級增強了飛機向全球作戰指揮官提供實時情景感知的能力。

「這次升級對MQ-9和空中國民警衛隊來說是一個改變遊戲規則的舉措，」紐約錫拉丘茲漢考克國民警衛隊基地的測試飛行員馬修·哈里斯中校表示。「我們可以更好地支援我們的作戰指揮官，並實時提供關鍵情報。」