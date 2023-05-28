2024年總統大選，國民黨侯友宜、民進黨賴清德、民眾黨柯文哲形成「三腳督」局勢。YouTuber「桃園孫先生」在台北市萬華區進行「2024總統民調大對決」街頭民調，結果，侯友宜獲15票、賴清德拿到14票、柯文哲11票；3人在這區可說競爭激烈，票數差距並不大。

桃園孫先生26日在YouTube直播「2024總統民調大對決」街頭民調，地點在台北市萬華區，列出侯友宜、柯文哲、賴清德等3位候選人，詢問「總統會投誰？」結果，侯友宜以15票領先、賴清德14票居次、柯文哲11票列第三。

選擇侯友宜的民眾表示，「他蠻勤政愛民的，而且他是說到做到的人，比較期待政黨輪替」、「侯友宜會中....做事老實」、「跟我一樣帥」、「比較正直」、「治安做得不錯」。

選擇柯文哲的民眾認為，「直白」。

選擇賴清德的民眾表示，「 支持賴清德出來選」、「政治方面比較熟悉」、「形象不錯」、「清廉，不會貪汙」。