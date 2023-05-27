新北市1名28歲周姓男子，日前因為開車闖紅燈，遇警方攔查，他的通緝犯身分意外曝光，當場被警方逮捕，警方更在他的車內搜出毒品，被警方疑法送辦。

蘆洲警方表示，三民派出所員警，日前在轄區巡邏時，於長榮路、永康街口發現一自小客車闖紅燈，立即上前攔查，經查駕駛身分為新北地檢發布之通緝犯，隨後附帶搜索發現一呈現第三級毒品愷他命反應之鐵片1張，全案依通緝及毒品危害防制條例移送新北地檢偵辦。

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