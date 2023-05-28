司法界今天晚間流傳一份總統府提名大法官人選4人名單，分別是：監察院秘書長朱富美、最高法院刑事庭審判長蔡彩貞、台大法律學院教授陳忠五，以及民間司改會出身的律師尤伯祥。一般認為，總統府將在本周公布提名名單。

這份外傳的大法官被提名人4人名單中，朱富美在法政界歷練豐富，具有台大刑法博士學位，司法官訓練所22期結業的她留學美國印第安那大學布魯明頓分校取得法律碩士，曾任最高檢察署主任檢察官、總統府第一局副局長、行政院參事兼組長等要職，目前是監察院長陳菊所屬的秘書長，朱的先生是檢察總長邢泰釗。

蔡彩貞畢業自台大法律系、台大商學碩士，司法官班第21期結業。蔡目前是最高法院審判長、曾任司法院刑事廳廳長、士林地方法院院長，現任女法官協會理事長。蔡獲得司法院和最高法院推薦為大法官人選。

陳忠五是台大法律學院教授、「台灣法律人」法學雜誌召集人。尤伯祥出身自與綠營關係密切的民間司改會，曾任台北律師公會理事長、現任「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會」董事長。

前總統馬英九提名任命的黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠、林俊益4位大法官將在今年9月任期屆滿，總統府根據大法官提名作業慣例，3月間正式展開4位大法官提名作業，本次提名的4位新任大法官應於10月1日就職，總統府考量立法院會期及審查所需時間，預計在立法院本會期（第10屆第7會期），將提名人選咨請立法院行使同意權。

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