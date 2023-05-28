有網友日前在PTT上撰文詢問，自家百坪透天厝想委外清潔，但報價高達4萬多，因對行情不了解故上網PO文求助，引起鄉民們熱議。多數網友以自家委外清潔的價格回應原PO困惑，認為價格屬於合理範圍。對此，信義居家表示，網友此類需求屬於估價清潔，因為牽涉細節較多，建議找尋專業估價師到現場評估，確定要合作也務必要確認合作內容方能保障自身權益，粗略用每坪500元到800元評估尚屬合理範圍，但仍需視項目而定。

信義居家表示，大家平常較熟悉的委外清潔，是指平常有在居住只是想找人定期維護的居家清潔，清理的範圍是家中常用的空間，如浴室、客廳等等，通常以1-2個人為主；計費方式一般以時數計算，坊間大概都是3-4小時為一單位，會請客戶先排要清的優先順序，清多少算多少，通常不含爬高及拆窗服務。

而網友詢問的屬於估價清潔，通常是指清理現在無人入住的空屋，因清理目的不同，著重的項目與價格皆有所差異，故估價師會先了解目的後，再提供報價與規劃。例如：清潔是準備要入住，委外人員除了全面清理以外，還會特別加強細部，包括櫥櫃、天花板縫隙等等，因此報價較高。如果是為了後續出售、賣相好，清潔項目就會以地板等大面積為主，故費用相較前述入住前清潔低。另外若是裝潢後的清潔，就會依據裝潢的項目而定，如泥作工程因為產生較多粉塵，因此清潔費用也會較高。

因實際費用仍需視現場狀況以及服務項目而定，合作前盡量請對方到現場估價，若無法實地前往，除以照片、影片替代外，消費者務必要詳述欲打掃物件的狀況，包括坪數、樓層、格局、使用狀況等，若家中有特殊建材或其他要求也需一併提出等等，以利估價師提供報價。

信義居家提醒，除了價位，合作前另外要確認計費方式是責任制或是計時制，前者合作以雙方驗收後才會結束，若是後者則是時數計算，時間到不論是否有打掃完就算合約完成。建議挑選可分至少兩次付款的廠商為佳，簽約交付訂金，以利廠商先行預訂服務人力；尾款於房屋清潔驗收、雙方確認點交完畢後再行付款，避免廠商離開後發現未落實合作內容卻求助無門。

針對網友的提問，信義居家表示，因為估價清潔屬客製化服務，牽涉到的細節眾多，因此價格差異大，且坊間的清潔服務專業度不一，市面上常見的計時人力清理與專業清潔公司在清理手法、使用的清潔劑與清理速度都會有些差距，較無法單看報價來推論合理與否，建議選定合作對象後，務必將希望施作的內容、費用及付款方式或特殊條件，紀錄於報價單上或是與廠商的文字紀錄中，以免後續爭議。若無熟悉的廠商，可透過專業的服務平台預約，透過第三方篩選有信譽的廠商、提供有保障的服務，讓消費者安心託付、順利完成。