電動車發展長期趨勢依舊屹立不搖，在此趨勢之下，車用PCB的長期成長動能無虞，就算總體庫存問題尚未完全解決，仍有相對穩定的訂單來源。

台股驚驚漲，加權指數近1周就從1萬5千點漲破萬6，不但站穩日、周、月線，也創下去年6月以來新高。觀察類股漲幅，盤面上以觀光族群最為強悍，從飯店到旅行社，都呈現整齊上揚的趨勢；另一方面，電子股則是以電腦和零組件最為突出，尤其是印刷電路板（PCB）自4月以來，股價更有超出大盤的表現。

寬量國際投資分析師何柏杰分析，PCB的表現主要來自於伺服器和汽車電子，從營收面來看，雖然PCB產業營收還沒有完全恢復成長趨勢，但是觀察訂單已經有逐漸回溫的跡象。

通吃伺服器、車電

欣興下半年營收拚回溫

今年伺服器市場成長放緩，跨國科技巨擘砍單的情況下，整體伺服器的資本支出依舊在下行階段。何柏杰指出，人工智慧（AI）伺服器在GPT的刺激下，成長需求量大，伺服器的資本支出也有稍微回升一些，整體來說，目前的股價上漲應是在反映回補之前砍掉的訂單。但除了AI，其他的伺服器應用在需求減少下，今年以來的整體表現並不理想。

至於車用，則是另一個帶動PCB產業成長的動能。一方面，是因為去年汽車業飽受缺晶片影響，今年晶片供給舒緩，汽車出貨也隨之順暢，車用PCB訂單也相對穩定；另一方面，在新能源的趨勢下，對於汽車板的需求相對有撐，且隨著汽車的智能化與自動化和互聯化，對PCB的品質和數量要求也更高，市場普遍看好後續的趨勢。

主要產品應用都搭上這兩大趨勢的欣興（3037），是全球第六大的車用PCB廠，前4月營收349億元，衰退16.56％，第一季每股稅後純益（EPS）2.7元，雖然不如去年，不過4月低點以來股價卻上漲逾3成。

華南投顧董事長儲祥生指出，即使整體營收還沒有明顯恢復，但是市場共識是ABF產業已經接近谷底，外資法人也認為，欣興在今年第三季營收開始轉為成長，並且看好營收逐季增加，因此，預期下半年表現可以開始回升。

儲祥生說，ABF載板從去年的表現就相對弱勢，就算是今年第一季大盤盤勢較熱，ABF族群也沒有太好的表現，因此基期相對較低，在其他產業漲多之下，反而到四月才開始上揚。

除了欣興之外，健鼎（3044）也是汽車與伺服器應用通吃的PCB廠。健鼎除了是全球第八大的車用PCB廠，主要產品包括車用雷達系統、車用通訊系統、車用導航系統等，去年車用相關營收占比從二成提高到接近三成，一躍成為健鼎最主要的營收來源。