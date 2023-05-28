「媽媽，我的東西放在哪裡？」、「媽媽，我的制服洗好了嗎？」、「媽媽，我的教學觀摩日妳會來參加嗎？」……，剛過完母親節，小編對所有的媽媽們再說聲「母親節快樂！」身為人母的妳，真的辛苦了，現代女性「媽媽不只是媽媽」，同時身兼好幾個身分，是媽媽、是伴侶、是女兒，也是OL上班族，日常生活中不僅扮演著付以愛與關懷的家庭主要照顧者，今天有愈來愈多女性更是一家之主（家庭經濟支柱），新時代「女力」影響力崛起，不容小覷！

妳的不同人生階段應該要有不同的保險規劃

因應時下女性在家庭、職場及生活等各自不同領域裡所承擔的責任愈來愈重，小花平台極力建議，在懂得寵愛自己的同時，最好能按照自身的年齡循序漸進、適時檢視與調整個人保單，以轉嫁不確定的風險並確保個人保險保障足夠，「在今天充滿不確定的時代預先備好強力後盾，才能無後顧之憂地面對未知的挑戰。」

20至30歲輕熟女族群：擁有獨立經濟能力的都會女性

考量這個年齡層的女性工作事業剛起步、收入普遍並不高，勢必會受到預算限制，建議先從基本保障入手，確保以有限的收入來源可以把錢花在刀口上，像是定期壽險、意外險或是住院日額型、實支實付型醫療險等，都是不錯的選擇，「趁年輕保費較低且有穩定收入時及早規劃，當面對隨著年齡增長的醫療費用時才能無後顧之憂。」

其中，以意外險為例，目前市面上不少保險公司針對年輕族群推出網路投保服務，強調每日僅需銅板價就可以把意外保障做足，即時完成線上投保，不論是對通勤族、開車族或是其他有交通旅遊需求的大眾而言，「不怕一萬，只怕萬一」，這樣的投保方式既快速又方便，價格還十分親民，一舉數得！

35至50歲三明治族群：上有父母、下有子女的夾心女性

這個年齡層的女性不論是職業婦女或是家庭主婦，絕大多數都背負著照顧一家老小的重擔「上有長輩要照顧、下有子女要扶養」，不僅愈來愈在乎個人經濟保障，對於自己的身體健康也日益重視；在這裡，小花平台特別提醒，鑒於近來許多疾病好發年齡層逐漸降低，特別需要定期檢視自身保險保障是否有缺口，尤其是與癌症保障相關的險種不可少！

根據衛福部國健署公布最新癌症登記報告，癌症時鐘再快轉，平均每4分19秒就有1人罹癌。考量到癌症治療需要大筆的自費支出且是一場長期抗戰，建議在選擇癌症險商品時，除了要有一次性給付保險金的規劃外，最好也能涵蓋新確診或是癌症轉移、復發的範圍，這樣才能讓保險在有需要的時候派上用場，以保障未來萬一不幸發生罹病的風險。

50歲熟齡女族群：有錢有閒也可能一身病痛的空巢女性

這個年齡層的女性絕大多數已邁向財務自由，唯一讓她們感到心煩大概就是伴隨著年齡增長而來的慢性病風險：等到年紀愈大，身體大小病痛不斷，此時才猛然想起，目前已有的醫療保障似乎不太夠，想要加碼保額並擴大納保範圍，還來得及？會否為時已晚？

一旦不幸罹患「高齡好發」的慢性疾病時，通常需要長期照護，不妨透過完善的特定傷病保障規劃，完善補足疾病保障缺口；在規劃保單時，如果有長期照顧保險金更好，另外也建議特別留意有無涵蓋諸如：阿茲海默症、巴金森氏症等「高齡好發」的慢性疾病，「有了長期照顧金的保障，讓患者在罹病時，仍有餘裕聘請看護或是支付相關費用。」

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