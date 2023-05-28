「你想用無聊的方式致富，還是你想玩得開心，然後賠掉1萬美元？」畢業於史丹佛大學經濟系的馬朱利（Nick Maggiulli）是一名資料科學家兼知名財經部落客，他的新書《持續買進》（Just Keep Buying）受到全球暢銷書《原子習慣》、《致富心態》等作者與業內人士推薦，一出版就登上亞馬遜投資類暢銷冠軍。

馬朱利分析百年股票數據後，得出結論，最安全可靠的投資方式是「持續買進」：不用在意何時買、市場估值高低、牛市或熊市，只要持續購買多種多樣的生財工具，例如股票、債券、不動產等。

重點是，持續買、早點買就對了。

他用歷史資料驗證，即使知道市場何時來到低點，有超過7成的時候，平均買進仍比逢低買進策略好。原因在於，大部分市場在多數時間呈上升趨勢，若一直抱著現金等待底部，可能會錯失了好幾個月的複利成長，績效遠遠落後持續買進策略。

除了買進策略，他也建議事先訂定賣出計畫，而非讓情緒左右。他建議，只在以下3種情況考慮賣出：擺脫一個集中或持續虧損部位、當你有資金需求，或是為了再平衡投資組合以控管風險（編按：投資組合比率會隨市場波動有變化，例如股票上漲、造成股票比重上升，增加風險，而可適度賣股）。

同時，他也不建議投資個股，因為1926年至2016年期間，只有4％的個股表現優於美國國債，除非你有把握能找出那4％的公司，不然手續費低的指數型ETF更適合一般人。

事實上，這個簡單到令人訝異的懶人投資法並不少見，例如台灣常見的定期定額存股法即為類似策略；但難的從不是了解原理，而是保持耐心、堅持信念、並有紀律的執行，正如馬朱利接受《富比世》專訪時表示，投資本身就是無趣的，「（累積財富）之所以這麼難，是因為你要等很久。」

馬朱利接受商周專訪，除了解析持續買進的心法，也分享在熊市時保持冷靜的秘訣，並破解常見的理財迷思。以下為採訪紀要：

建議投資期間至少10年

不適用個股、黃金、加密幣

商周問（以下簡稱問）：去年股市跟債市都表現不佳，為什麼你仍認為持續買進是最佳策略？

馬朱利答（以下簡稱答）：如果你不隨著時間的推移而購買，你所做的只是某種形式的抓市場時機，但沒有證據顯示，這種抓波段的方式，在不同資產類別中都能取得成功。偶爾，有人能做得很好，但從長遠來看，如果你持續遵循這種策略，你就輸了。

問：這套策略適用於所有資產嗎？

答：持續買進的策略不適用於不會產生現金流的資產，例如黃金、加密貨幣、藝術品等，因為這些商品的價值，是基於他人的願付價格。

持續買進的策略之所以適用於指數型基金，因為指數總是在變化，最好的公司會被加入、最差的公司會被淘汰。正如我在書中所提到的，50％的上市公司在10年內將消失，例如倒閉、購併等，因此如果你只擁有特定股票，再也不買新的股票，長期下來你會輸掉，所以持續買進策略也不適用於個股。

問：這代表我們可以全然相信指數公司的選擇嗎？

答：重點在於，你應該擁有一個幾乎囊括所有股票的組合，不須擔心到底要投資什麼，就如同我不只擁有美國股票，我也有已開發市場、新興市場的股票，並盡可能多參與其中，因為你不知道未來會發生什麼。比如，在過去10年，美國市場的表現幾乎打敗其他所有市場，但在2000至2010年時，新興市場的表現卻狠狠打敗美國。

問：但並非所有人都可以等那麼久，此策略是否只適合長期投資人？

答：我無法保證1年後股市會走高，我也依然不能保證30年後會走高。但根據歷史統計，30年後更高的機率遠大於1年後。

若你只有很短的投資時間，能做的其實很少，這與是否用持續買進策略無關。

問：要30年這麼久嗎？

答：投資期限越長越好，但不一定需要30年。即使你有10至20年的期限，你也可以從中賺錢，請記住我們在玩一個機率遊戲。

我建議投資期間至少10年，但更重要的是，思考你想要什麼未來、想從生活獲得什麼，這個是比如何投資更難回答的問題。

問：你自己是否遵循這個策略呢？

答：是的，就算美債違約，我仍會持續買進，甚至買更多，因為到時可能更便宜。我相信長期來看，市場仍會往上。

問：你提倡持續買進，那你曾賣出部位嗎？

答：自2012年開始投資以來，我只有賣過5樣資產，4個是個股，其中2個是非常早期的投資、不賺不賠出場，另外2個則是去年的小賭注，只占投資組合的1％，因虧損賣出。我現在沒有個股，餘生也永遠不會再持有單一個股。

除此之外，我還曾賣出黃金，因為我發現，在計入通膨後，黃金在20至30年的持有期間，幾乎完全沒有漲幅。當然，其他資產類別可能也有此現象，但即使如此，我也寧可持有股票，因為至少企業是在努力創造東西，而黃金只是一塊巨大的石頭，實際上沒有創造價值。

趁年輕專注職涯與儲蓄

累積資產後再加強投資部位

問：現在如何配置資產？回報率如何呢？

答：我現在有40％在美國股票、40％全球股票，剩下則是美國債券。自2012年開始投資以來，投報率大概比百分之百的美股組合低2至3個百分點。

問：你對此投報率滿意嗎？

答：我還很年輕，所以對我來說，這些回報並不重要，我更關心的是2040、2050年時的回報，因為相對於未來的自己，我的財富仍相對少。

隨著你投資越多，你會希望負報酬早點發生、正報酬晚點發生，因為，年紀大時經歷熊市，對絕對金額的影響，絕對比年輕時經歷來得高，我在書中將此稱為「報酬順序風險」。

問：這是否代表早期的投資並不重要？

答：當你沒有很多資產時，專注於儲蓄；一旦有大量資產時，專注於投資。舉例來說，你存了1000元，你非常努力花了500小時研究市場，打敗大盤、多賺了100美元，但這100美元代表什麼？如果你把相同的時間花在工作上，甚至只是在速食店打工，你都能賺得比這個還多。

我認為人們在20幾歲時，時常過於專注投資，不是說不應學習投資知識，只是不用過度著迷。因為當你沒有很多錢時，你的投資決策並不是那麼重要，真正能帶來影響的是你的職涯與收入。一旦處於人生中期，大概30、40歲時，你的投資決策將重要得多，那時花在研究投資的時間才有意義。

遇上市場恐慌怎麼辦？

看歷史會發現一切有跡可循

問：你如何在市場恐慌的時候保持冷靜？

答：我認為回顧歷史非常有用，我越研究歷史，越意識到事情往往會重演。舉例來說，我去佛羅倫斯旅行時，發現建築物上有一些小窗戶，那是黑死病時期發明的「酒窗」，讓商家能在不接觸的狀況下，販售酒及食物。隨著黑死病結束，沒人再使用它們，但在COVID-19發生後，人們又開始使用了。

當你看到這樣的應用，你會意識到，人們的行為雖然不可預測，但隨時間推移，卻有跡可循。如何保持冷靜？回顧歷史，你會發現，就算發生什麼不好的事，但我們仍會度過難關，人類會繼續前進。

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