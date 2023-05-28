「阿標有著堅持不放棄的性格，高敏感度的觀察與判斷；不會只是嘴巴說說，而是即刻行動，時藝因此沒有設限與極限⋯文化事業無法單以獲利估量，但可以堅持下去就走得長久。」向來低調的旺旺中時媒體集團總裁蔡紹中，在時藝多媒體總經理林宜標的新書《開展．藝術商業特展大解密：台灣展演20年全紀錄》裡，難得感性地寫下這段推薦序。

根據《財訊》報導，1990年代起，《聯合報系》與《中國時報》，經常舉辦各項藝文展演與運動賽事與讀者互動。當時剛退伍、五專畢業的林宜標，本著開朗活潑、不怕吃苦的韌性，誤打誤撞進入《民生報》活動組，見證了台灣文創產業的萌芽與爆發。

34年來，他從網球、羽球等運動賽事辦到奧塞美術館展，舉辦過柏林愛樂音樂會、兩廳院戶外演出，吸引數十萬甚至上百萬人次參與。轉戰旺中集團後，不僅4度主辦大英博物館來台展出，連西安兵馬俑、日本愛知長毛象，都被林宜標突破種種限制請來台灣，成為當時的藝文盛事。

然而，《財訊》分析，隨著網路資訊爆炸，民眾興趣開始轉移，現場觀展人口日益減少，媒體集團旗下的策展公司獲利開始受到壓縮。2020年，旺中媒體集團決定縮減事業版圖，但時任時藝總經理林宜標不忍公司黯然熄燈，決定自掏腰包，向集團買下品牌，自立門戶。得知林宜標有這個決心，蔡紹中也就以個人公司「一路平安發大財」入股，成為新時藝的第一個外部股東。

無獨有偶，林宜標也獲得另一個前老闆、聯合報系董事長王文杉的情義相挺。由於《聯合報系》過去曾以「金傳媒」品牌經營策展，與時藝較勁十餘年，如今時藝要從旺中剝離，基於「無法消滅，就投資他」的策略，王文杉以「聯合數位文創」入股時藝。

根據《財訊》報導，獲得兩大前老闆背書，無疑給當時內心還很惶惶不安的林宜標打了強心針，加上學生時期的換帖兄弟、全聯工程科技創辦人黃文德拔刀相助，以及亞洲最大動畫發行代理公司木棉花國際、旅遊票券平台酷遊天KKday和商展業者揆眾於第2輪注資，讓時藝即使在所有國內外藝文展演因疫情停擺兩年多的期間，還有底氣向外拓展藝文策展之外的第2、第3隻腳─文資空間經營與文創IP（智財權）開發。