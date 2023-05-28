因參與節目《鄉民大會》主持而被封為「鄉民女神」的鄔又曦（Claire，克萊兒），其實最早的職業是護理師，隨後轉戰直播主、演藝圈、主持政論節目，人氣跟著水漲船高。近日在一份網路投票中，還獲得2024台北市中正萬華立委選舉支持度第一名的寶座，其實她早就在網路節目中透露，對於參政並不排斥，但現在還在學習當中。

鄔又曦去年12月在網路節目《TALK一杯》接受訪問，主持人鄭偉柏詢問，政壇當中現在都希望有美女刺客，鄔主持《鄉民大會》、《下班瀚你聊》等政論節目又積攢了一些人氣，且又了解政治生態，會不會想有一天可以去參選議員。她對此則回應，「政治的部分我還在學習當中，但有機會歡迎大家找我，很期待能為公眾服務。」

因主持政論節目被譽為「鄉民女神」的鄔又曦。（圖取自鄔又曦臉書，授權使用）

另對於自己跨足政論節目，鄔又曦也謙虛的表示，首先感謝節目能讓更多的朋友可以認識到她，並給她「鄉民女神」的封號，覺得非常榮幸也很感謝。不過她也強調，自己在節目裡沒有什麼發表自己的觀點和意見，是扮演一個代替鄉民發聲的角色，但在參與的程中，她也會仔細聆聽政治評論員如黃暐瀚、陳揮文等人的意見，吸收政治時事的資訊。