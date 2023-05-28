一名年輕女子因工作忙碌，早餐為可頌、中餐只吃半條吐司，晚餐則吃陽春麵，經檢查罹患脂肪肝、膽固醇過高。營養師詢問後得知，因女子的三餐均為精緻澱粉、且不含維生素B群，不利人體代謝，導致女子有脂肪肝與高膽固醇的問題。經調降女子的澱粉比例與增加其他營養素後，女子的脂肪肝及膽固醇問題均獲得改善。

營養師李婉萍在《醫師好辣》節目中分享上述案例。該女子為年輕的工程師，由於工作忙碌，早餐只吃可頌麵包與一杯黑咖啡，中餐因工作需跑數據，所以女子習慣在辦公室內啃吐司解決一餐，晚餐則只吃陽春麵，未料仍被檢出脂肪肝。

李婉萍表示，女子的飲食內容有2大問題，一為都是精緻澱粉，二為營養不均衡。她說明，女子吃的可頌、吐司、陽春麵均為麵食，為精緻澱粉，且是不含維生素B群的食物。她說明，人體需要維生素B群來代謝脂肪，若長期缺乏維生素B群，無法順利代謝脂肪，易導致脂肪肝。

至於營養不均衡，她表示，女子缺乏蛋白質、膳食纖維等營養素，導致其罹患脂肪肝與膽固醇過高，因此建議女子的午餐除了吐司外也應增加豆漿，並可搭配雞胸肉等蛋白質。

李婉萍表示，該女子降低飲食的澱粉含量後，並多補充其他營養素後，女子的膽固醇下降，脂肪肝問題也改善。她並提醒，麵食除了是精緻澱粉外，都是鈉含量高的加工食品，民眾食用時要多留意。