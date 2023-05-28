許多人大半輩子辛勤工作，就是為了存夠錢，享受愜意的退休生活，但對如何規劃卻是一知半解。樂活大叔施昇輝列出4大必備條件，只需滿足這些條件，退休後不用努力賺錢，每年也能有50萬的收入，當個樂活退休族。

施昇輝在YouTube節目「如果云知道」分享4個「樂齡退休必備條件」，第一點是需要購買足夠的保險，指的不是儲蓄險、投資型保單，而是一定要有醫療險、意外險，甚至是長照險，因為年紀大總會有些病痛，而這些保險能夠負擔這部分的開支。

而第二點則是擁有自己的房子，退休才會比較安心，因為現在房東對於租房給老人，大多意願不高。

施昇輝續指，滿足以上兩個條件後，接著就是存款需要達到每年生活費的「22倍」。以他自身為例，與妻子兩人每年最基本的生活開銷約50萬，等於需要至少1千1百萬的存款。至於存款的配置，1000萬拿去買股市領股息，100萬作為生活緊急預備金。

因此最後一點，施昇輝說，一定要找到殖利率5%的產品，1000萬投入進去，每年50萬正好能負擔生活費。而買股票需要符合兩種條件：幾十年來每年穩定配息、大到不會倒；很多金控股都符合，甚至像0056、00878等高股息ETF都超過5%。