俄烏開戰後，俄羅斯遭受歐美國家制裁，包括Mercedes-Benz賓士、TOYOTA、福特等大廠紛紛撤出俄羅斯。陸媒報導，戰爭之後，俄羅斯新車銷量暴跌，售價卻狂翻3倍，例如一輛柴油版奧迪Q7賣到200萬元（人民幣，下同，約台幣870萬），而汽車代理經銷商為了活下去，什麼車都賣，無論利潤多少都做，為了避開某些規定，甚至把新車當作「二手車」來賣。

第一財經報導，在俄羅斯莫斯科一家賓士門市，雖然店裡掛著Mercedes-Benz的LOGO，卻各式各樣的車都賣，如同一個大雜燴，像是日產Ariya、本田、大陸車比亞迪唐、嵐圖free、極氪001等，連二手BMW都有。

一家車企海外業務高層表示，俄烏戰爭之後，多家歐美車企暫停俄羅斯工廠的汽車生產和出口。為了活下去，原本經營國外汽車代理的經銷商，什麼車都賣，無論利潤大小都做。

該高層透露，許多門市擺放的「二手車」，並不是真正的二手車，而是新車當作二手車來賣，背後原因是為了避開歐美廠商以及俄羅斯當地的政策，貿易商先在俄羅斯以外的國家將車輛掛牌，再以二手車名義回流到俄羅斯市場。

戰爭也推升車價飛速上漲。一位俄羅斯貿易商說，2018、2019年，一輛柴油版的奧迪Q7在俄羅斯賣60萬，中國賣約90萬元～120萬元，當時豪華車在俄羅斯價格比中國便宜，如今奧迪Q7在俄羅斯能賣到200萬元，相當於飆漲3倍。

歐美汽車品牌相繼撤出，對俄羅斯市場無疑是致命一擊。數據顯示，2022年俄羅斯車市銷量不足70萬輛，距離高峰時期的200多萬的年銷量相去甚遠。

目前俄羅斯街頭中國品牌汽車的數量逐漸攀升。據歐洲商業協會（AEB）公布數據，2022年俄羅斯汽車總銷量約為68.74萬輛，較上年暴跌58.8％。但這塊市場空缺，正在被大陸品牌汽車快速填補。

據俄羅斯分析機構Autostat露數據顯示，2022年中國汽車在俄羅斯市占率從9％暴增至37％，同時市場上的中國品牌汽車售價在2022年上漲53％來到73％。相較之下，韓國汽車市占率從28.3％降至11.2％；歐洲汽車市占率從28.3％降至7.3％；日系汽車市占率從17.9％降至6.6％，美系汽車市占率從1.1％降至0.9％。