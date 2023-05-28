一名中國大陸遊客在台灣被路燈電擊身亡，因高雄法院認定「大陸地區民眾也算中華民國國民」，家屬聲請國賠獲准。近日行政院發函令各部會「大陸人民沒有我國國民的權利義務」，舊函釋不再適用，引發討論。媒體人黃揚明指出，現在討論什麼日本人賠、中國大陸人不賠，簡直笑話，因為2021年行政院就曾提出《國賠法》修正草案，多名民進黨立委也曾聯署，兩案都將「互惠條款」刪除，力促「不論國籍，均得依法請求(國賠)」。

據行政院函示稱，「依國籍法之定義，中國大陸人民不具中華民國國籍、非屬中華民國國民，自不享有或負擔中華民國國民之權利義務，凡舊函釋與此牴觸者，應自即日起停止適用或不再援用」。外界也討論國賠法疑有雙標對待日本人是與中國大陸人士。

黃揚明 27 日在臉書發文直言，一名陸籍人士的國賠案引發行政院高度關注，還因此廢止一紙函釋，「但實質意義實在很低，畢竟兩岸條例、憲法增修條文都沒修」。

黃揚明也認為，現在討論國賠是否有「雙重標準」對中國大陸人民與日本人民意義也不大，因為行政院 2021 年、蘇貞昌擔任行政院長時，就提出《國家賠償法》修法草案，將現行第15條的互惠條款刪除。

現行的《國賠法》第15條，「本法於外國人為被害人時，以依條約或其本國法令或慣例，中華民國人得在該國與該國人享受同等權利者為限，適用之。」意即，請求國賠的外國人士，需要該國也有國賠制度，且中華民國國人也能夠在該國聲請該國國賠，外國人士才能聲請我國國賠。

黃揚明引述當時行政院新聞稿中所述的修法理由，「由於現行條文第15條互惠原則之相關規定，與現代人權保障及公民與政治權利國際公約精神未盡相符，因此予以刪除。未來新法通過後，凡於我國領域內發生之國家賠償案件，不論國籍，均得依法請求，以符公民與政治權利國際公約之精神。」

黃揚明表示，雖然政院版草案2021年9月中旬送到立法院後，至今僅經過一讀程序，尚未排入委員會審議，但是在去年12月，民進黨立委陳亭妃與無黨籍立委蘇震清、黃國書一同提出的《國家賠償法》修法草案版本中，幾乎和政院版一模一樣，也刪除了第15條的互惠條款，也就是不分國籍都可在台灣聲請國賠。

而該草案的聯署人中，包括民進黨立委邱議瑩、蘇治芬、王美惠、張廖萬堅、劉建國、林岱樺、陳明文、羅美玲、陳歐珀、范雲、邱志偉、蔡易餘、鄭運鵬、林靜儀。

黃揚明酸說，「還去討論什麼日本人賠、中國大陸人不賠，簡直笑話」。

鄭運鵬日前則在臉書指出，18日質詢時他提出「大陸地區人民亦為中華民國人民」的函釋被媒體被拿來當成認知作戰的素材，要求法務部廢除該函釋，25日收到政院發函，舊函釋停止適用，「法官再有類似的引用及判決，就是法官個人意識形態問題，就是錯誤的判決要接受國人的批判」。

鄭運鵬稍後也補充，「有關於國賠案件，認定是我國政府的責任，要賠償中國來台旅客，我沒有意見，只是賠償理由不能是法官認為中華人民共和國人民算中華民國國民。」