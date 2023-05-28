英國全境使用自動查驗護照電子閘門的機場26日晚間起陸續出現閘門系統故障，大批旅客排隊等候人工查驗。

世界各大機場週末總是繁忙不已，英國機場卻在此時出了狀況！供旅客自助使用的護照查驗電子閘門（ e-gate）系統，自當地時間週五（26日）晚間起故障且遲未修復，各地機場湧現人龍，護照查驗只能人工處理，結束長途飛行的旅人拖著疲憊身軀在機場排隊苦候好幾小時，甚至有人昏倒，個個怨聲載道。

英國內政部表示，政府正與各家航空公司與口岸管理業者合作處理，盡力降低對旅客造成的干擾。英國各地機場紛紛警告旅客，通關均將出現延誤情況。

綜合英國廣播公司、《每日郵報》報導，英國下週一（29日）是公眾假日，這個週末有3天連假，剛好學校也開始放假，預料各地均現攜家帶眷出遊潮，出境航班逾1萬1500班，豈料此時鬧了大烏龍。客流量最大的倫敦希斯羅、第二大的蓋維克（Gatwick Airport）還有曼徹斯特等主要機場，從週五晚間就出現查驗閘門故障狀況。到了週六，英國全境使用這套通關系統的機場無一倖免。

Welcome to #Malaga airport, would all passengers arriving from the UK please joint the non-EU line at passport control. Remember we voted to have our passports stamped. pic.twitter.com/yUu4HeRslK — Malik Walton 🇺🇦 (@Cameramal) May 25, 2023

從美國芝加哥飛抵倫敦希斯羅機場轉機、準備飛往英格蘭中部大城曼徹斯特的旅客貝瑞（Marc Baret）說，他卡在希斯羅機場已超過2小時，後續行程被迫更動：「護照查驗關卡完全大亂，大家都很氣，有人想插隊，搞到警察必須出面處理。還有旅客排隊的時候昏倒了。」另有旅客自稱等了4小時還沒能查驗護照。

蓋維克機場一名旅客直斥「天大的笑話」；另一旅客在推特抱怨「延遲3小時了，本來要飛希斯羅，無預警轉降蓋維克，結果蓋維克機場什麼都處理不了。」

e-gates are not working - Long queues and "scenes of utter chaos" were observed at the UK border due to a nationwide problem with e-gates at ports and airports on 27 May. Visuals are from the Gatwick airport.



📹 Courtesy : Angela D'Antò#airport #immigration pic.twitter.com/0xfe2VTUcz — FL360aero (@fl360aero) May 27, 2023

一名週六在倫敦北郊魯頓機場（Luton Airport）候機的旅客普倫（Craig Pullen）說，他排隊等候查驗2個多小時，現場旅客完全不知道電子閘門修復進展，也不曉得排隊通關到底要等多久，「有夠可憐」。不少旅客更以形容政經條件落後國家的貶義辭「香蕉共和國」（banana republic）狂酸英國政府無能。

這場邊境查驗大混亂問題到底出在哪裡，目前仍未明朗。內政部發言人對此表示「事涉敏感，無法說明」。

這套系統影響的不只是機場旅客，取道水路口岸出境的人們也塞在車陣裡動彈不得。倫敦東南方通往法國加萊的多佛港旅客更倒楣，不僅英國這頭出包，法國的護照系統在週六也一度宣告停擺。即使法國那廂系統已修復，英國這頭仍有漫長車陣等待消化，汽車、巴士一律被迫等候大約1小時，至少400輛貨車難以脫身，許多人以「十足混亂」形容周末這場邊境亂象。

There are long queues and "scenes of utter chaos" at the UK border due to a nationwide problem with e-gates at ports and airports.



Read more here 👉 https://t.co/juPpJ3xcGU pic.twitter.com/BmIrSMmvs8 — Sky News (@SkyNews) May 27, 2023

蓋維特機場發言人週六上午說，電子閘門在當地時間周五晚間7時至8時開始故障，排隊人龍「尚可管控」，然而週六入境航班多達800個班次，排隊情況一時恐難以紓解。

入境旅客操作電子閘門掃描護照、辨識臉孔拍照即可通關。英國入出境服務工會代表莫頓（Lucy Morton）說，入境英國的旅客6成到8成使用電子閘門通關，現在出了這種狀況，排隊人龍會迅速累積。她強調，所有入境旅客改以人工查驗護照，國安未受衝擊。

英國航空界這兩天狀況不斷。除了全國電子通關閘門出問題，英國航空公司（British Airways）週四、週五才因為資訊系統問題影響希斯洛機場2萬多名旅客行程。