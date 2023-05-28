大陸流量男星王一博曾以男團UNIQ成員身分活動，後來轉往戲劇圈，與肖戰合演古裝劇《陳情令》一炮而紅，之後更陸續與趙麗穎、周冬雨、李沁等大咖女星合作，頗具發展潛力。不過人紅的同時，王一博其實飽受私生飯騷擾，不僅跟機、闖入劇組甚至騷擾王一博的爸媽跟朋友。為此，經紀公司27日發聲明痛斥是「極端行為」，呼籲私生飯停止上述行為。

王一博自走紅後，便長期受到私生飯騷擾，某次他回到飯店，因不滿大批粉絲跟拍，當場發飆：「妳們能不能不要來這邊，能聽到我說話嗎，別拍了！」，幸虧周圍的保鑣趕緊拉住，才未釀成更大的衝突，但私生飯並不顧及偶像的感受，之後仍做出在車上裝跟蹤器等惡劣行為，氣得王一博發微博說：「到哪裡都有人無休止地跟..服了，我真的越來越不懂了！」

而時至今日，狀況依然沒有改善，昨(27)日王一博經紀公司樂華娛樂發出嚴厲聲明，痛斥私生飯做的是「極端行為」，並一一列舉，包括：劇組拍攝期間在飯店蹲守、雇用多人闖入劇組、多次前往王一博的父母和朋友家騷擾、在公開場合圍堵藝人、跟上飛機、跟車等等，並表示其實曾報警處理，但粉絲依舊屢勸不聽，已侵犯王一博的隱私權，也嚴重影響人身安全，才會發此聲明。

經紀公司聲明全文。(圖/樂華娛樂 微博)

不過這份聲明並未提及是否打算提告，讓粉絲很不滿，紛紛砲轟：「你們告了嗎？保安都做不到位」、「樂華法務真的有在上班嗎？」、「大腦有病一樣，喊話有用世界就和平了！直接告不行嗎？」、「所以呢？發個聲明就完事了」、「私生飯不是粉絲，就該給點顏色瞧瞧」、「樂華就這樣縱容對王一博的攻擊，光吃飯是吧？」