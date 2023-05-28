不少青澀的年輕人，彼此懷有好感，卻因怕誤會而遲遲不敢行動。就有一名男網友表示，最近公司新來一位女同事，連續幾個巧合下，讓他覺得對方是不是暗戀自己，PO文詢問後引起討論。

男網友在「匿名公社」發文表示，近日公司來了一名女同事，他發現女同事似乎常常偷看自己，有次對到眼神，女同事趕緊移開視線，可愛的動作讓他忍不住會心一笑。

原PO說，自己原本機車都會特意停在比較旁邊，都沒有車的地方，但自從女同事來了之後，他發現對方都會刻意停車在自己旁邊，忍不住上網詢問「她是對我有意思嗎？還是我自己想太多？」

網友們紛紛留言：「絕對有吧」、「還滿明顯的」、「恭喜走桃花運」、「別做夢了」、「老大不小就別幻想了」、「搞不好是跟你有仇，不然怎麼知道你的車是哪輛」、「那就衝一波告白看看啊，搞不好成功，憋在心裡會後悔」，也有人留言「這個劇情拿去給機車商拍廣告保證大紅」，讓全場笑翻。