情侶交往後，最大的難關往往是雙方家庭背景。就有一對男女，交往論及婚嫁，女方父親卻處處刁難，更是獅子大開口，提出房子過戶、薪水上繳等要求，讓男方搖頭，直說「我看不用結婚了」。

男網友在「匿名公社」發文抱怨，表示跟女友交往長達6年，論及婚嫁，但準岳父不但沒有幫忙，反而百般刁難，不僅要求婚禮所有花費都要男方出，甚至疑似看男方單親家庭，只有媽媽，獅子大開口要求未來女婿：

1.房子過戶給女兒

2.幫忙結清兒子74萬的車貸

3.存摺、印章交給女兒管

4.蜜月女方雙親都要跟，錢由男方買單

5.結婚後月薪留5000，其餘都上繳

原PO氣到表示，自己實在聽不下去，這個婚根本不用結了，更對自己說「難道現在天下女人都死光了嗎？如果是的話，我買6打飛機杯啦」。

網友也紛紛留言：「你是遇到詐騙集團嗎」、「直接原地分手了啊」、「問女朋友願不願意直接公證啊，不願意就直接斷了」、「這是在兜售女兒吧」、「人不要臉天下無敵」、「吃像也太難看」。