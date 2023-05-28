大陸728型「歐洲野牛」氣墊艇傳出已正式服役並開始量產，其最大航速60節、續航力300海里，一次可運送360名步兵，24小時內可完成4次往返兵力投送。退役中將帥化民表示，「歐洲野牛」量產後，大陸若再多建幾艘075兩棲登陸艦，恐怕會對台灣帶來威脅。

帥化民27日在中天《前進戰略高地》節目表示，「歐洲野牛」是犯台的重要武器，因為觀察台灣的海岸地形，西海岸適合登陸的地方都很小，還有很多防波塊、水泥樁，但氣墊船沒有水的阻力，後面還有大風扇推著，往前可跑得很快，登陸時則能跨越雷區，雷區對「歐洲野牛」並無效果。

帥化民接著指出，如果對岸要犯台，雖然「歐洲野牛」目前的數量不夠，但還是很嚴重的威脅，因為它一艘可載360人，差不多是一個步兵營的數量，甚至一次會出動10幾艘。

帥化民表示，「歐洲野牛」開始量產後，大陸如果再多建幾艘075兩棲登陸艦，台灣不能掉以輕心，因為它們速度快，不怕防波塊，重砲、推土機都可以運上岸。