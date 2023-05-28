跟曖昧對象相談甚歡，但萬一對方是自己以前得罪過的人該怎麼辦？一名女網友表示，自己跟男網友非常曖昧，未料交換照片時，發現對方是以前被自己害慘的人，不知該如何是好，引起網友討論。

女網友在「匿名公社」表示，自己在臉書上認識了一名男網友，一有空就會語音，相談甚歡，漸漸被對方的風趣幽默吸引，因此開始曖昧了起來。某天兩人決定見面喝咖啡，於是就交換照片確認長相，沒想到看到男網友照片，原PO發現對方竟是自己的舊識，而且是被自己害慘而搬家的前鄰居，「我對他而言應該是惡鄰居」。

原PO表示，當時對方撿了流浪狗回家養，她跑去向房東告狀，結果逼得對方不得不搬走，由於是分租套房，當下搞得氣氛相當尷尬，其他房客也怪自己「幹嘛這麼多嘴」。

原PO說，對方先寄了照片給她，她看到後腦袋一片混亂，就找理由急忙下線，自己照片還沒寄給對方看，「我該不該把照片寄給對方？該不該坦白？」。

網友紛紛留言：「搞不好人家根本不記得你」、「如果兩個人可以說清楚解開心結，那也是不錯的結果」、「套房本來就不適合養狗，舉報他並沒有錯」、「別再聯絡，你不要去禍害他了」、「看你檢舉對方養狗時的心態吧」、「看起來你不喜歡狗而他很愛，興趣已經不合了，就別勉強在一起了」。