德國外交部今天宣布，根據莫斯科當局的命令，在俄羅斯德國機構工作的數百名公務人員和當地僱員將必須在未來數天內離開該國或遭到解雇。

法新社報導，柏林外交部表示，俄羅斯將自6月開始，削減德國駐俄使領館或教育文化機構可僱用的人數。

外交部指出，預計將有數百人受到影響，包括大使館和領事館官員，但主要是德國官方文化機構歌德學院（Goethe institute）、德國學校、俄羅斯學校德籍教師與僱員等。

該部表示，德國和俄國當地員工都將受到影響，但並未公布受影響者的確切人數。

德籍僱員必須在6月1日之前離開該國。

該部表示，俄國籍僱員不會被要求離境，但他們將失去工作，因為德國機構無法再僱用他們。

德國報紙「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）今天首度披露上述消息。該報形容，「莫斯科對柏林進行了外交宣戰」。

德國外交部透過聲明稱：「這是個單方面、不合理且無法理解的決定。」

去年2月莫斯科入侵烏克蘭之前，德國曾是俄羅斯的親密經濟夥伴，此後柏林選擇遠離莫斯科，在財政和軍事上支持基輔。

據德國安全部門，自烏克蘭戰爭爆發以來，俄羅斯在德國的間諜活動以近年罕見的速度增加。（譯者：施施）1120528