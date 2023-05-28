大陸湖北一名黃姓幼教老師，日前因帶小孩唱洗腦兒歌《小小花園》，甜美長相跟洗腦歌詞「挖呀挖呀挖」，讓她的粉絲從幾百人暴漲至762萬粉絲。不過人紅事非就多，她20日爆紅後首次出席公益活動，無濾鏡美顏的她，以素顏狀態出場，被不少人攻擊與鏡頭前的模樣差距甚大，對此，黃老師錄了一支影片回應，坦言確實犯了錯，並公開承諾：「以後一定做好形象管理。」

黃老師上周出席位於隨州的戶外公益活動，與文旅局解局長大跳改編版《小小花園》，不過綁著包包頭，身穿黑色上衣外搭白色襯衫的她，臉上脂粉未施，雖然後來解釋是身體不舒服，無法上妝所致，但網友不打算放過她，持續出言攻擊離開鏡頭的模樣：「這壓根兩個人啊」、「沒有美顏就沒法看了」、「美顏是天下第一騙術」、「女生真的一定要親眼看到，才知道長什麼樣子。」

對此，黃老師在微博表示拍片或是在直播中開濾鏡，用意是呈現最完美的樣子，但私下參加公益活動，希望是以最真實的模樣跟大家見面。而昨(27)日她再度以影片說明，表示出發前的狀態還可以，無奈山路過於顛簸，導致身體不舒服，只好硬著頭皮完成工作，萬萬沒想到，當晚就看到外表成為輿論焦點，但一想到小朋友送花、氣球，還有志工跟她拍完照鼓勵了她，治癒了她的心，讓她能保持內心的平靜，不過透過這件事，黃老師表示深刻認識到自己犯了錯，那就是「以後我一定做好形象管理還有表情管理」，並謝謝大家對她的關注。