樂天女孩5月飛往美國大聯盟參加台灣日活動,分2天為2個球隊應援,忙於工作之餘,她們也前往當地逛街,未料日前才在網紅Josh舉辦的「樂天女孩選舉大賽」擊敗李多慧奪冠的成員Yuri(陳怡叡),在社群平台分享旅遊照時,其他女孩皆有入鏡,卻唯獨漏了林襄,讓林襄難過表示:「我覺得被排擠」。

Yuri日前曬出多張在美國旅遊的照片,幸福表示:「開心的是跟誰在一起」,還以英文寫道:「Yuri and your RakutenGirls in LA🇺🇸(怡叡跟樂天女孩在加州)」,展現隊員之間的親密感情,但照片有岱縈、菲菲、壯壯、林穎樂等人,卻未見到林襄,讓林襄留下:「此篇沒有我!」、我覺得我被排擠」、「你不是幫我拍了很多奇蹟美照嗎!!!」、「太過分啦」等字眼。

對此,Yuri過沒幾分更新社群,寫下:「為了彌補上篇沒有小襄讓她覺得失溫,此篇滿滿的小襄」,並上傳8張親自掌鏡的照片,其中5張是林襄在美國街頭各種搞怪獨照,另外3張則是林襄跟林穎樂、李恩菲笑開懷的合照。見此,林襄在留言區回覆:「我笑出來」,粉絲們被她們的互動逗樂,紛紛留言:「好愛這互動」、「妳有拍出她的精髓」、「技術不錯,時機點又特別」、「頭3張都拍得很好哈哈。」

樂天桃猿啦啦隊5月分別為天使隊、運動家隊進行賽前表演,24日是女孩們的首場活動,安排了與天使隊的日籍球星大谷翔平相見歡的場合,除了握手還留下同框照,可見穿著有洛杉磯隊Logo圖樣上衣的她們,在高大的大谷翔平旁邊,露出超級燦爛的笑容,看起來相當幸福。