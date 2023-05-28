樂天女孩5月飛往美國大聯盟參加台灣日活動，分2天為2個球隊應援，忙於工作之餘，她們也前往當地逛街，未料日前才在網紅Josh舉辦的「樂天女孩選舉大賽」擊敗李多慧奪冠的成員Yuri(陳怡叡)，在社群平台分享旅遊照時，其他女孩皆有入鏡，卻唯獨漏了林襄，讓林襄難過表示：「我覺得被排擠」。

Yuri日前曬出多張在美國旅遊的照片，幸福表示：「開心的是跟誰在一起」，還以英文寫道：「Yuri and your RakutenGirls in LA🇺🇸(怡叡跟樂天女孩在加州)」，展現隊員之間的親密感情，但照片有岱縈、菲菲、壯壯、林穎樂等人，卻未見到林襄，讓林襄留下：「此篇沒有我！」、我覺得我被排擠」、「你不是幫我拍了很多奇蹟美照嗎！！！」、「太過分啦」等字眼。

對此，Yuri過沒幾分更新社群，寫下：「為了彌補上篇沒有小襄讓她覺得失溫，此篇滿滿的小襄」，並上傳8張親自掌鏡的照片，其中5張是林襄在美國街頭各種搞怪獨照，另外3張則是林襄跟林穎樂、李恩菲笑開懷的合照。見此，林襄在留言區回覆：「我笑出來」，粉絲們被她們的互動逗樂，紛紛留言：「好愛這互動」、「妳有拍出她的精髓」、「技術不錯，時機點又特別」、「頭3張都拍得很好哈哈。」

樂天桃猿啦啦隊5月分別為天使隊、運動家隊進行賽前表演，24日是女孩們的首場活動，安排了與天使隊的日籍球星大谷翔平相見歡的場合，除了握手還留下同框照，可見穿著有洛杉磯隊Logo圖樣上衣的她們，在高大的大谷翔平旁邊，露出超級燦爛的笑容，看起來相當幸福。