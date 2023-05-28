美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）今天表示，美國「不會容忍」中國封殺美光科技（Micron Technology, Inc.），並正與盟國密切合作，以應對這種「經濟脅迫」。

路透社報導，雷蒙多在印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）貿易部長會議結束後的記者會上表示，美國「堅決反對」中國針對美光的行動。

她說，北京「在沒有任何事實依據的情況下針對一家美國公司，我們認為這是單純明顯的經濟脅迫，我們不會容忍，也不認為這種做法會成功。」

本月21日，中國互聯網信息辦公室宣布，美國美光公司產品存在較嚴重網路安全隱患，影響中國國家安全，未通過網路安全審查，中國國內關鍵訊息基礎設施的運營者應停止採購美光產品。

此舉象徵美中間激烈的晶片戰進一步升高。美國希望阻止中國取得先進半導體，中方3月間對美光在中國銷售的產品啟動網路安全審查，以進行反制。（譯者：施施）1120528