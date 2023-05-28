金曲客語歌王羅文裕製作的「彤溫岑二重唱」首張客語專輯《同溫岑的歌》，來自新竹關西的親姊妹能寫擅唱，為當代客家新音樂的新生代代表人物，姐姐劉奕彤今年六月將自國立台北商業大學商業設計系畢業，在日前於南港展覽館舉辦的新一代畢業展中，以重新設計首張專輯《同溫層的歌》裝幀設計獲得師長極高評價。

恩師羅文裕帶著母親羅子妹前來觀賞，劉媽媽（琳恩姐）陪同，兩位客家大姐都對劉奕彤，在專輯和周邊商品的設計中，置入了客家「打籽繡」和「藍染」的傳統技藝讚不絕口，羅文裕一看到材質和手工繡花，就大呼：「這成本很貴喔！」奕彤笑說：「客家精神無價！」

羅文裕看到弟子的心血結晶，有燃起發行新封面版本的雄心，琳恩姐也舉雙手贊成，但奕彤知手工很耗時費工，她個人光繡封面就整整繡了三天，她開玩笑跟媽媽說，如果要重發新版，「我們可能要募集100名阿珠媽來幫忙唷！」新一代畢業展4天共有8萬人潮觀看，奕彤每天要為觀者導覽、解說作品理念，到第三天已經燒聲，幸妹妹奕岑接力，代替她發聲擔任最佳導覽員，奕彤讚妹妹奕岑「聲甜人美」。