作家林文月於26日離世，享耆壽90歲。文化部長史哲聞訊深表哀悼與敬意，並表示，林文月女士畢生致力創作、翻譯與學術研究，其譯作為台日文學交流開拓新時代，散文與學術成就亦蔚為典範，其過世為台灣文壇一大憾事。

林文月，1933年生，國立台灣大學中文系碩士。1969年赴日本京都大學人文科學研究所研究比較文學。曾任台大中文系教授，美國華盛頓大學、史丹福大學、柏克萊大學客座教授。著作跨及論述、散文與傳記，譯作包括《源氏物語》、《枕草子》、《和泉式部日記》，其中耗費5年於《中外文學》登載翻譯的《源氏物語》，為台灣日本古典文學翻譯經典。

另著有《謝靈運及其詩》、《青山青史》、《京都一年》、《讀中文系的人》、《飲膳札記》等，尤其《飲膳札記》一書記錄其在家宴請文壇朋友最經典的19道菜及與師友的相處，寫日常也記錄了文人風華與生活智慧，是台灣飲食文學先驅之一。其亦將多部世界經典文學改寫為兒童文學，包括《茶花女》、《小婦人》、《基度山恩仇記》等。

林文月文字婉約清暢，淡雅純厚，作家白先勇稱其散文「筆意清暢，風格醇厚，寓人世的悲憫欣喜於平淡之中，字裡行間輻射溫暖與智慧的光芒。」文學及學術成就斐然，曾獲行政院文化獎、國家文藝獎、中興文藝獎章、吳魯芹散文獎等；亦曾於2013年獲日本人間文化研究機構頒發第3回日本研究功勞賞。